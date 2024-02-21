Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Ramazan menüsü fiyatı ikiye katladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. 11 Mart'ta ilk iftar sofrası kurulacak. Bu sene orucunu restoranlarda açmak isteyenler ise fiyatlardan memnun değil. Geçen sene İstanbul'da kişi başı 300 ila 400 lira arasında olan iftar menüleri bu yıl 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor.

Ramazan menüsü fiyatı ikiye katladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazana sayılı gün kala restoran ve lokantalar iftar menülerini belirliyor.

İftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış var.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, geçen sene işletmesinde 900 TL olan iftar menülerinin 2 bin 500 TL'ye kadar çıktığını dile getirdi.

YÜZDE 100'E YAKIN ZAM

Bingöl, "Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken 4 bin ile 5 bin arasında değişecek. Şu anda bizim derneğimize de gelen en çok şikayetlerin başında restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu... Bu sene de yüzde 100'den aşağı olacağını düşünmüyorum." dedi.

Müşteriler, artan fiyatlardan şikayetçi olduğunu dile getirirken birçoğu artık evde oruç açmanın daha uyguna geleceğini söylüyor.

TEMEL NEDEN KIRMIZI ET FİYATLARININ ARTMASI

Gıda ürünlerinde, özellikle de kırmızı et fiyatlarındaki artış menülerin zamlanmasının temel nedeni olarak aktarılırken müşteriler ise denetimlerin artmasını istiyor.

Kaynak: NTV

# VAR

21 Şub 2024 - 02:23 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Mustafa Gürsel’in ekibi belli oldu mask
Mustafa Gürsel’in ekibi belli oldu
Donanma lojmanlarında yıkım işlemi tamamlandı mask
Donanma lojmanlarında yıkım işlemi tamamlandı
Hükümet konağının kolonları yükseliyor mask
Hükümet konağının kolonları yükseliyor
Gazilere ziyaret mask
Gazilere ziyaret
KALE modeli aileleri koruyor mask
KALE modeli aileleri koruyor
Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi mask
Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL