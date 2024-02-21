İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan DEM Parti kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylık başvurularının saat 17.00'den sonra verildiği ve bu nedenle İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

İddiaların ardından partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde kaza oldu, İstanbul aday başvurusunu saat 16.55'te yaptık. Konuyla ilgili seçim kuruluyla görüşülüyor." açıklamasında bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cemal Fırat'tan da bir açıklama geldi. Fırat, "Listerlerde eksik vardı, saat 17.01'de teslim ettik. Bir dakikalık bir gecikme söz konusu ama evrakları teslim ettik" dedi.

BAŞVURU BELGESİ PAYLAŞILDI

DEM Parti, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının başvuru evrakını paylaştı.

İl Seçim Kurulu Başkanlığı başlıklı evrakta, "Aday Listesi Teslim Tutanağı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına İdil Uğurlu tarafından verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı listesi aşağıda yazılı evrakları ile birlikte taşınabilir bellekte ve kağıt ortamında 20.02.2024 tarihinde saat 16.55'te başvuru yapmış olup 17.14'te inceleme tamamlanmış, iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır" yazdığı görüldü.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ek olarak, "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun" denildi.

Kaynak: NTV