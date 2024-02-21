Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusu tarafından öldürülen 41 yaşındaki adam son yolculuğuna uğurlanırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı
Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı
+2
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Konuralp Mahallesi 2034. Sokak’ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (65) ile komşusu Bahattin Demir arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Demir’i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demir’in cenazesi ise, Yeniköy Mahallesi’ndeki Aşağı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

Kaynak: İHA

21 Şub 2024 - 02:47 İHA Sakarya- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı mask
Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı
Taraftar midibüsü TIR'la çarpıştı: Yaralılar var mask
Taraftar midibüsü TIR'la çarpıştı: Yaralılar var
Yüksek yargıda yetki tartışması: "Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz" mask
Yüksek yargıda yetki tartışması: "Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz"
Altun: Gazze'de soykırım yaşanıyor mask
Altun: Gazze'de soykırım yaşanıyor
İki erkeğe oda vermeyen otele üst sınırdan para cezası mask
İki erkeğe oda vermeyen otele üst sınırdan para cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL