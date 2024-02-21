Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Konuralp Mahallesi 2034. Sokak’ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (65) ile komşusu Bahattin Demir arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Demir’i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demir’in cenazesi ise, Yeniköy Mahallesi’ndeki Aşağı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.