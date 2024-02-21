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14 ilde FETÖ'ye Kıskaç operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı ‘Kıskaç-7’ operasyonlarında 67 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

14 ilde FETÖ'ye Kıskaç operasyonu mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz” ifadelerini kullandı.

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ’da gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, “Şüphelilerin örgütün güncel yapılanması, sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi” bilgisini paylaştı.

Öte yandan Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğunu belirtirken, 1 Haziran 2023’ten bugüne kadar 4 bin 22 operasyon düzenlendiğini ve 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Kaynak: Milliyet

# sosyal, İstanbul, para, ifade, Ankara

21 Şub 2024 - 08:43 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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