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21 Şub 2024 - 09:05- Gündem G:

Kredi kartı kullananlar merakta! Düzenleme neleri kapsayacak?

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Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram vatandaşların birçoğu kendilerini döndürebilmek adına bir kredi kartından çekip diğer kredi kartına yatırdığını, bunların devlet tarafından tespit edildiğini belirtti. Kredi kartlarında yeni düzenlemeler olması gerektiğini ifade eden Bayram, asgari ödeme tutarı, taksit sınırlaması ve limit artışına sınırlama gelebileceğini söyledi.

Kredi kartı kullananlar merakta! Düzenleme neleri kapsayacak? mask
Kredi kartı kullananlar merakta! Düzenleme neleri kapsayacak?
Kredi kartı kullananlar merakta! Düzenleme neleri kapsayacak?
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Sabit dar ve sabit orta gelirli vatandaşların son dönemde yoğun olarak kullandığı kredi kartlarına ilişkin bir sınırlama getirileceği piyasada tarafından konuşuluyor. Konuyla ilgili son açıklamayı geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptı.

Aralık ayında kredi kartı harcamalarında bir yükselme olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Karahan, “Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına gitmesine rağmen son dönemde kredi kartı faizlerinde bir artış olmamıştı. Kredi faizleri yükselirken kredi kartı faizlerinin sabit kalması borçlanma yapmak isteyen vatandaşları kredi kartlarına yöneltti.

Peki kredi kartı faizleri yükselecek mi, kredi kartlarına taksit ve limit sınırlaması gelecek mi? Asgari ödeme tutarında bir artış olacak mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kredi kartı harcamalarına ilişkin bazı sınırların olacağını ve düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Kredi kartı kullananlar merakta! Düzenleme neleri kapsayacak?

VATANDAŞ NEDEN KREDİ KARTLARINA YÖNELİYOR?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ‘asgari ücret artışlarından dolayı bazı ihtiyaçların öne çekildiğini ve bundan dolayı kredi kartlarına yüklenildiğini düşünüyorum’ dedi. Burada harcamalar öncelenmiş olabilir ama genel olarak piyasanın durumuna bakmamız gerekiyor. Yüksek enflasyonist ortamdan geçtik, enflasyonla mücadele eylemleri uygulanıyor. Sabit dar gelirli ve sabit orta gelirlinin de maaşı artmış olsa da enflasyon halen mevcut. Vatandaşlarımız da kendi harcamalarını koruyabilmek adına kredi kartlarına yöneliyor.

EN ÇOK HANGİ KALEMLERDE HARCAMALA YAPILIYOR?
Sabit dar gelirli ve orta gelirlinin kredi kartı kullanımındaki artışı makul görmek gerekiyor. Zorunlu ihtiyaç malzemeleri haricinde ekstra bir harcamaya gidemiyorlar. Sabit dar gelirli ve orta gelirli gıda, ulaşım, sağlık ve eğitime para harcıyor. Parası kalırsa da diğer ihtiyaçlarını gideriyor.

Kredi kartı kullananlar merakta! Düzenleme neleri kapsayacak?

KREDİ KARTLARINA NEDEN DÜZENLEME YAPILMALI?
Kredi kartları zorunlu kullanım haricinde başka şeylere sebep verebiliyor. Önceden kredi kartı nakit çekimlerinin çok düşük olmasından kaynaklı vatandaşların düşük faizli nakit avans çektiklerini ve bu paralarla borsa, kripto paralara girdiklerini gördük. Kısa süreli kar hedefleri olan, risk iştahı olan kişilerin yaptığı hamleler sonrası borsa ve kripto paralar düşerse daha da borçlanıyorlar.

Vatandaşların birçoğu kendilerini döndürebilmek adına bir kredi kartından çekip diğer kredi kartına yatırarak sonraki aya takla attırıyor. Bunlar devlet tarafından tespit ediliyor. Bu gibi harcamaların önüne geçilmesi adına kredi kartlarına yeni düzenlemeler olması gerekiyor.

‘LÜKS EŞYA, ALTIN VE TELEFONDA SINIRLANDIRMA YAPILMIŞTI’
Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını almasını kısmadan, piyasa dengesini bozu eylemler tespit edilerek bununla ilgili bir mevzuat çalışması yapılmalıdır. Daha önce altın alımı için sınırlandırma olmuştu, lüks eşya ve telefon alımı için taksit sınırlaması yapılmıştı. Kredi kartı faizleri 4 aydır sabit tutuluyor. Bunun nedeni şu: Vatandaşı yormamak adına günlük ihtiyaçlarını kredi kartları ile kullanmaları adına son 4 aydır kredi kartlarında gecikme faizi ve akdi faizler artırılmıyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ YÜKSELECEK Mİ?
Ben kredi kartı faizlerinde yukarı yönlü bir güncelleme beklemiyorum.

ASGARİ ÖDEME TUTARI YÜKSELİR Mİ?
Şu anda 25 bin TL’ye kadar olan kredi kartlarının asgari ödemesi yüzde 20, 25 bin TL limiti olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı yüzde 40’tır. Ben biraz daha kredi kartı asgari ödeme tutarlarının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kredi kartı bir borç, vadelendirme aracı değildir, ödeme aracıdır. Herkes kendi bütçesine göre harcama yapmalıdır.

Kredi kartı kullananlar merakta! Düzenleme neleri kapsayacak?

TAKSİT SINIRLAMASI GELECEK Mİ?
Getirilebilir, özellikle lokanta ve hizmet sektöründe bir sınırlama getirilmeli, son 4-5 dönemdir lokanta ve hizmet sektöründeki enflasyon katılığı kırılamadı. Bu sektörlere taksit sınırlaması getirilirse enflasyona karşı ciddi bir mücadele örneği gösterilebilir. Kuyum sektörü, mücevher sektörüne taksit sınırlaması getirilebilir.

LİMİT ARTIŞINA SINIR GETİRİLİR Mİ?
Şu anda BDDK kararına göre herkesin gelirine göre bir kredi kartı limiti uygulanıyor. Bu da alınacak önlemler arasında diyebiliriz.”

Kaynak: Milliyet

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21 Şub 2024 - 09:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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