İndirim pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Kocaeli'de benzinin litresi ortalama 41,82 motorinin ise litre fiyatı 43,79 liradan satılıyor.
EPDK'DAN AKARYAKIT ADIMI: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.