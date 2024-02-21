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Milyonlar bu haberi bekliyor! Düşük faizli konut kredisi ne zaman gelecek?

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Geçen yıl hükümet tarafından duyurulan ilk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullu konut kredisi kampanyası için piyasada bekleyiş sürüyor. Peki yeni kredi kampanyası ne zaman duyurulur? İşte detaylar...

Milyonlar bu haberi bekliyor! Düşük faizli konut kredisi ne zaman gelecek? mask
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Konut piyasasında gözler düşük faizli kredi kampanyasında. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BDDK ve Merkez Bankası'nın ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdığını hatırlatarak, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz” demişti.

Peki kredi kampanyası ne zaman duyurulacak? Seçim öncesi açıklanma ihtimali var mı? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

‘SON 11 YILIN EN DÜŞÜK SATIŞI GERÇEKLEŞTİ’

“Piyasada gerçekten konut kredilerine ilişkin önemli bir beklenti var. Tüketicilerin taleplerine baktığımızda konuta erişimin, konut finansmanına erişimdeki problemler nedeniyle zorlaştığını görüyoruz. Bunu aynı zamanda ipotekli satışlarda yaşanan düşüşler çerçevesinde görüyoruz. Geçen ayki konut satışlarına baktığımızda son 11 yılın en düşük ipotekli konut satışları gerçekleşmişti.

YENİ KAMPANYAYI ÜRETİCİLER DE MERAK EDİYOR’

Yeni kredi kampanyası aynı zamanda üreticiler için de merak edilen bir konu. Konut üretimi yapan inşaat firmaları açısından da satılabilir bir piyasa olmadığı taktirde yeni projeler başlatılamıyor.

‘FİYATLARDA DAHA YÜKSEK ARTIŞLAR OLACAK’

Bu durum özellikle piyasada konut tarafında arzın da önünde önemli bir engeldir. Aslında konut fiyatlarında önümüzdeki dönemde daha yüksek artışlar olacak gibi görünüyor.

‘YATIRIMCILAR MEVDUATA YÖNELİYOR’

Konutlarda faiz oranlarının yükselmesi tüketicilerin konuta erişimini kısıtlıyor. Hükümetin yatırımcılara yönelik kısıtlamaya gitmesi yatırımcıların da gayrimenkul sektörüne bakışını azaltmış durumda. Mevduat faizlerindeki yüksek oranlar vatandaşların paralarını konut yerine mevduatta değerlendirmesine itiyor.

‘KİRAYA VERMEDEN UZAK DURUYORLAR’

‘Gayrimenkul alıp kiraya vereyim’ düşüncesi ile baktığında kira artışlarına getirilen sınırlamalar ev sahiplerini olumsuz etkilemiş durumda. İnsanlar konut alarak kiraya verme eğiliminden uzak duruyor.

Gerek birinci el gerekse de ikinci elde konut erişimi sağlayacak yeni imkanlar sağlanabilir. Şu an için hükümet politikası kredi musluklarını azaltma olsa da istihdama ve piyasalara etkisi bakımında konut üretiminde belli bir arz güvenliğinin sağlanması gerekiyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Mevcut konut kredilerinde faiz oranları gittikçe yükseliyor. Şu an için konut kredilerinin 2.84 seviyelerinden 2.95’e kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu da konuta erişimi zorlaştırıyor diyebiliriz.

YENİ KAMPANYA SEÇİMDEN SONRA DUYURULUR MU?

Seçimlerden sonra piyasaların biraz daha rahatlamasına yönelik bir beklenti var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın planlaması olur mu bilmiyoruz ama imkan olursa seçimlerden sonra bir kredi kampanyasının piyasada önemli fayda sağlayacağını değerlendirebiliriz.

FAİZ ORANI NE OLACAK?

Oranın 1.5 seviyelerinde olması bekleniyor. Lakin bu pakete sınırlı kullanım olacağını düşünüyorum. Özellikle hiç evi olmayan, bir süredir o ilde ikamet eden kişilere bir kredilendirme olabilir."

Kaynak: Milliyet

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21 Şub 2024 - 09:09 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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