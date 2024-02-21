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Dolar bugün ne kadar?

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar/TL yeni güne 30,93, euro/TL 33,47 civarında başladı.

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Dolar/TL, yurt içi veri gündeminin sakin olduğu yeni günde de kademeli yükselişi devam ettirdi.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,9290 ile yeni zirvesinde işlem görüyor. Kur, dün yüzde 0,2 yükselişle 30,9083'ten günü tamamlamıştı. Euro/TL ise 33,4752 civarında seyrediyor.

Piyasalar, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi beklemeye geçti. TCMB'nin faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakması öngörülüyor. Piyasalar, PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçlarını arayacak.

TCMB, yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı vermişti.

Yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Fed toplantı tutanakları takip edilecek. 2024'ün en dikkat çeken teknoloji şirketi Nvidia bilançosu da yakından izlenecek.

Tutanaklar öncesinde, para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

Kaynak: NTV

# para, yeni, faiz, Türkiye

21 Şub 2024 - 09:14 - Ekonomi --- Okunma

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