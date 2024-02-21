Kira vergisini ödemeyene ceza!

Vergi beyannamesi için yasal süre 1 Mart’ta başlayacak ve 31 Mart'ta son bulacak. Vergi beyannamesi tahliye sebebi olabilir.

KONUT SAHİPLERİ DÜŞÜK KİRA GELİRİ BEYAN EDERSE NE OLUR?

Avukat Zafer İşeri detayları şu ifadelerle aktardı;

Konut ya da işyeri sahipleri 2023 yılı boyunca elde ettikleri kira gelirleri için vergi beyannamesi verecek. Beyannamesinde uygunsuzluk tespit edilen ya da hiç beyanname vermeyenler içinse yasal işlemler uygulanacak.

Yasal süresi içerisinde vergi beyannamelerinin verilmemesi halinde özellikle usulsüzlük cezası kesileceği gibi bu vergi zararı faiziyle sorumlularından tahsil edilecektir. İş yeri kiralarında stopaj dediğimiz kaynakta tahsil. İş yeri kiralarında işverene bu yolda bir tahliye kapısı açılabilir. Bu gibi hallerin tespiti halinde vergi zararına sebebiyet verdiklerinden ötürü hem usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler hem de eksik ödenen vergiler cezasıyla birlikte tahsil edilebilecektir.

Kaynak: CNNTURK