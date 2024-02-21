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İsrail daha önce "güvenli" dediği bölgeye girdi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği el-Mevasi bölgesine girdi. İsrail askerlerinin Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunu kestikleri belirtildi.

İsrail daha önce "güvenli" dediği bölgeye girdi mask
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Görgü tanıkları,  İsrail özel kuvvetlerinin Han Yunus'un el-Karara bölgesindeki turistik evlerden birine sızdığını, ardından yoğun silah sesleri altında İsrail ordusuna ait araç ve tankların bölgeye girdiğini aktardı.

İsrail ordusuna ait araç ve tankların Han Yunus Limanı'na ulaştığını söyleyen görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını, sahil yolu kenarında park halindeki bir aracı da ateşe verdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin Mevasi bölgesine girdiğini aktaran tanıklar, İsrail askerlerinin Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunu kestiklerine dikkati çekti.

DAHA ÖNCE GÜVENLİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

Bölgeye karadan giren İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi bölgesinin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor.

Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 237’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 575 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

# araç, Ocak, İsrail

21 Şub 2024 - 09:22 - Dünya --- Okunma

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