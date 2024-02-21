Bakan Fidan, Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'da

G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, bugün ve yarın ana gündem Rusya Ukrayna savaşı ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları olacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı toplantıda Gazze'deki insani krize ve İsrail'in saldırılarına dikkat çekilecek.
Bakan Fidan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetersiz kalmasına da değinecek.
Fidan, bazı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmeler de yapacak.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.