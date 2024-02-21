Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü!

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İbrenin yukarı yöne dönmesiyle altın fiyatları alış-satış tablosu araştırması hız kazandı. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Çarşamba canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Altın fiyatlarında yeniden değer artışı yaşanıyor. Dün 2.003 TL olan gram altın bugün 2.018 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3.276 TL'den alıcı bulurken bugün 3.299 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.018,14
Satış: 2.018,34
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.030,47
Satış: 2.030,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.229,03
Satış: 3.299,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.916,11
Satış: 13.159,58
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.437,87
Satış: 6.599,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.916,11
Satış: 13.159,58
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.861,05
Satış: 14.205,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.114,17
Satış: 1.500,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.905,94
Satış: 2.017,49
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.