Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü!

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden 2 bin lirayı aştı. Yeni haftaya hareketli başlayan altın fiyatları 21 Şubat Çarşamba gününde de yükseliş eğiliminde devam ediyor. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 21 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı...

Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İbrenin yukarı yöne dönmesiyle altın fiyatları alış-satış tablosu araştırması hız kazandı. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Çarşamba canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Altın fiyatlarında yeniden değer artışı yaşanıyor. Dün 2.003 TL olan gram altın bugün 2.018 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3.276 TL'den alıcı bulurken bugün 3.299 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.018,14

Satış: 2.018,34

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.030,47

Satış: 2.030,69

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.229,03

Satış: 3.299,99

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 12.916,11

Satış: 13.159,58

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 6.437,87

Satış: 6.599,98

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 12.916,11

Satış: 13.159,58

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 13.861,05

Satış: 14.205,87

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.114,17

Satış: 1.500,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.905,94

Satış: 2.017,49

Kaynak: Habertürk

# gram altın

21 Şub 2024 - 09:34 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dolar bugün ne kadar? mask
Dolar bugün ne kadar?
Gram altında rekor! mask
Gram altında rekor!
Benzin ve motorine indirim geliyor mask
Benzin ve motorine indirim geliyor
Parke yol ve kaldırımın bakım onarım işi yaptırılacak mask
Parke yol ve kaldırımın bakım onarım işi yaptırılacak
Gıda ürünleri satın alınacak mask
Gıda ürünleri satın alınacak
Danışmanlık hizmeti alınacak mask
Danışmanlık hizmeti alınacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL