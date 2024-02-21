Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü!

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İbrenin yukarı yöne dönmesiyle altın fiyatları alış-satış tablosu araştırması hız kazandı. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Çarşamba canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Altın fiyatlarında yeniden değer artışı yaşanıyor. Dün 2.003 TL olan gram altın bugün 2.018 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3.276 TL'den alıcı bulurken bugün 3.299 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.018,14

Satış: 2.018,34

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.030,47

Satış: 2.030,69

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.229,03

Satış: 3.299,99

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 12.916,11

Satış: 13.159,58

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 6.437,87

Satış: 6.599,98

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 12.916,11

Satış: 13.159,58

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 13.861,05

Satış: 14.205,87

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.114,17

Satış: 1.500,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.905,94

Satış: 2.017,49

Kaynak: Habertürk