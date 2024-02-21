Kahramanmaraş ve Antalya'da deprem

Yurdumuzda yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, ülke genelinde meydana gelen depremlerin ardından yakından takip ediliyor. İşte, 21 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...

ANTALYA'DA DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 07:18'de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıtının derinliği 75.99 km olarak kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ 2.6 İLE SALLANDI!

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 06:55'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.49 km olarak açıklandı.

Kaynak: Habertürk