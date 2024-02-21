İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında ‘Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.’nın İzmir’de olduğunu tespit etti.
KILIK DEĞİŞTİRİP TÜRKİYE'YE GİRMİŞ
Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir’de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.