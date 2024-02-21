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21 Şub 2024 - 10:09- Gündem G:

Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı

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Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Berat Kandili özel etkinliğinde Kocaeli halkı peygamber sevgisinde buluşacak.

Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla 23 Şubat Cuma akşamı “Aşkın Peygamberi” konulu özel bir anma programı düzenleyecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve 19.30’da başlayacak programda Hz. Peygamberimize övgü ve sevgi anlamı taşıyan çeşitli türlerdeki eserlerle gönüllere dokunacak bir sahne programı gerçekleştirilecek.

 

EN GÜZEL ÖVGÜLER PEYGAMBERİMİZ İÇİN

“Aşkın Peygamberi” etkinliği, Berat Kandili’ni ve yaklaşan Ramazan ayını selamlama anlamı taşıyacak. Alemlerin Efendisi için aşkla söylenmiş eserlerden oluşan özel anma programının sanat yönetmenliğini Ahmet Kara yapacak. Programda sanatçılar; Onur Şan, Atakan Akdaş ve Ender Doğan, peygamberimiz için söylenmiş en güzel ilahi, şarkı ve türkülere ses verecek. Koro ve program orkestrası Şef İhsan Özer tarafından yönetilecek. Ali Bektaş, anlatımı ve okuyacağı naatlarla bir edebiyat şöleni sunacak. Program boyunca mevlit, şiirler ve müzik eserlerine eşlik edecek olan özel görsel tasarımlar yapılacak. Geleneksel sanatlardan izler taşıyan bu tasarımlar dev ekranlarda seyirciyle buluşacak.

# Büyükşehir, Kocaeli
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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21 Şub 2024 - 10:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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