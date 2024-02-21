Ramazan pidesinin fiyatı belli oluyor

Yeme Olmasada Olur - geçen sene soframa hiç koymadım gereksinimde duymadın Allaha çok şükür pide olmadanda oluyormuş hem yüz binlerce filistinde kardeşlerimiz o küçücük sabi çocuklar bir dilim emkeğe göz yaşı dökerken biz pideleri lüks sofraların hesabının yapıyoruz