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21 Şub 2024 - 10:15- Gündem G:

Ramazan pidesinin fiyatı belli oluyor

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Kocaeli’de, Ramazan ayında satışa sunulacak pidenin kaç gram ve fiyatının kaç lira olacağı yarın yapılacak toplantıda belirlenecek.

Muhammet Emin Can
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Ramazan pidesi için gramaj ve fiyat belirlenecek. KESOB’un hizmet merkezinde yapılacak toplantıya KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlık edecek. Toplantı öncesi geçen yıl 310 gram pide 10 TL’den satılırken bu yıl gramajın 340 olup fiyatın da 20 TL olacağı konuşuluyor.

# Ramazan pidesi, Kocaeli, hizmet, esnaf

21 Şub 2024 - 10:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Görürüz. - 20 TL kesin.

Eğerki seçim olmasaydı.

50.TL olurdu.

Bir sonraki Ramazanda Pide.

100.TL olur.

Artık 4 sene seçim olmayacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 11:54
07

Ahmet Sobacı - Ben bir hesaplama yapmıştım, 340 değil 300 gramın 20 lira olması anca kurtarıyor, fırın emekçilerine yazık eder bu fiyat politikası.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 11:39
05

M.korkmaz - Yıllardır Fırıncılar ve Otobüscüler ne dediyse o ,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 11:33
03

Levent Yağiz - VALİM memura emekliye yüzde elli zam pideye de uygulansın 15 tl olmalı

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 21 Şubat 11:07
02

Ümit Yazıcıoğlu - Emekli %49 zammı zor aldı. Pide bile %100 zamlaniyor.

Bu adalet mi ?

Nasıl düzelecek bu işler.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 10:37
01

Yeme Olmasada Olur - geçen sene soframa hiç koymadım gereksinimde duymadın Allaha çok şükür pide olmadanda oluyormuş hem yüz binlerce filistinde kardeşlerimiz o küçücük sabi çocuklar bir dilim emkeğe göz yaşı dökerken biz pideleri lüks sofraların hesabının yapıyoruz

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 21 Şubat 10:33
06

Füze - @Yeme Olmasada Olur 01 nolu yoruma cevabı: Yeme içme s. çma.. ot gibi yaşa.. hiç Bi şeyi sorgulama.. neden bu haldeyiz.. nedeni kim veye kimler..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 11:34
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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