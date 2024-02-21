Kocaeli Anadolu Lisesi çifte şampiyon

Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki yarışmalar sonunda üç birincilik, bir ikincilik derecesi yapan Kocaeli Anadolu Lisesi kız ve erkek takımları il şampiyonu oldu. Okul bu başarısıyla ilimizi 3 Nisan tarihinde Bursa ilinde yapılacak grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Okulun beden eğitimi öğretmeni Barış Avcı, hedeflerinin Türkiye derecesi olduğunu söyledi. Okul müdürü Sabit Mehmet Limon da öğrencilerini kutladı, Türkiye şampiyonasında başarı dileğinde bulundu.