Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü

KÖRFEZ’DEKİ ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Güçlü yatırımlarla Kocaeli’nin daha sağlam altyapıya kavuşması için yatırım seferberliği sürdüren İSU Genel Müdürlüğünün kırsal mahallelerdeki çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlar ile cazibe merkezlerine dönüşen kırsal mahallelere tersine göç yaşanıyor. Nüfus artışının gözlemlendiği bu bölgelerde altyapı hatlarında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmek adına altyapı hatlarını yenileyen İSU Genel Müdürlüğünün Körfez ilçesine bağlı Cumaköy, Dereköy, Himmetli, Karagöllü, İlimtepe, Kutluca, Karayakuplu, Esentepe, Sipahiler ve Demirciler Mahalleri’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI YENİLENİYOR

Körfez ilçesine bağlı 10 mahallede gerçekleşen altyapı çalışmaları kapsamında Cumaköy Mahallesi'ne 1.258 metre uzunluğunda yeni içme suyu ve 2.578 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. Dereköy Mahallesi'nde toplamda 1.850 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ve 480 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Himmetli Mahallesi'nde 2.290 metre kanalizasyon ve 320 metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Sipahiler Mahallesi'nde 2.350 metre, Karagöllü Mahallesi'nde 1.840 metre, İlimtepe Mahallesi'nde 550 metre ve Esentepe Mahallesi'nde 320 metre yeni kanalizasyon hattı ile Demirciler Mahallesi'nde gerçekleşen 2.350 metrelik yeni içme suyu hattının inşa çalışmaları da tamamlandı. Kutluca Mahallesi'nde, 3.700 metrelik içme suyu hattının 2.000 metresi tamamlandı, kalan 1.700 metre için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, mahalleye yapılacak toplam 5.800 metrelik yeni kanalizasyon hattının 610 metresi tamamlandı, 5.190 metrelik kısmı için çalışmalar hızla devam ediyor. Karayakuplu Mahallesi'nde ise toplam 1.650 metre yeni kanalizasyon hattı inşa edildi. 3.450 metrelik içme suyu hattının 1.900 metresi tamamlanırken kalan 1.550 metrelik kısım için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ALTYAPI

İSU Genel Müdürlüğünün bölgede devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı, daha kaliteli ve daha sağlıklı altyapı hatlarına kavuşmuş olacak.

Kaynak: Bülten