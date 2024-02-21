Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Şub 2024 - 10:20- Gündem G:

Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli genelinde altyapı yatırımlarına aralıksız devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa çalışmaları gerçekleştiriyor.

Okan Karataş
Okan Karataş Tüm Haberleri
Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü mask
Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü
Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KÖRFEZ’DEKİ ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Güçlü yatırımlarla Kocaeli’nin daha sağlam altyapıya kavuşması için yatırım seferberliği sürdüren İSU Genel Müdürlüğünün kırsal mahallelerdeki çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlar ile cazibe merkezlerine dönüşen kırsal mahallelere tersine göç yaşanıyor. Nüfus artışının gözlemlendiği bu bölgelerde altyapı hatlarında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmek adına altyapı hatlarını yenileyen İSU Genel Müdürlüğünün Körfez ilçesine bağlı Cumaköy, Dereköy, Himmetli, Karagöllü, İlimtepe, Kutluca, Karayakuplu, Esentepe, Sipahiler ve Demirciler Mahalleri’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü

İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI YENİLENİYOR

Körfez ilçesine bağlı 10 mahallede gerçekleşen altyapı çalışmaları kapsamında Cumaköy Mahallesi'ne 1.258 metre uzunluğunda yeni içme suyu ve 2.578 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. Dereköy Mahallesi'nde toplamda 1.850 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ve 480 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Himmetli Mahallesi'nde 2.290 metre kanalizasyon ve 320 metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Sipahiler Mahallesi'nde 2.350 metre, Karagöllü Mahallesi'nde 1.840 metre, İlimtepe Mahallesi'nde 550 metre ve Esentepe Mahallesi'nde 320 metre yeni kanalizasyon hattı ile Demirciler Mahallesi'nde gerçekleşen 2.350 metrelik yeni içme suyu hattının inşa çalışmaları da tamamlandı. Kutluca Mahallesi'nde, 3.700 metrelik içme suyu hattının 2.000  metresi tamamlandı, kalan 1.700 metre için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, mahalleye yapılacak toplam 5.800 metrelik yeni kanalizasyon hattının 610 metresi tamamlandı, 5.190 metrelik kısmı için çalışmalar hızla devam ediyor. Karayakuplu Mahallesi'nde ise toplam 1.650 metre yeni kanalizasyon hattı inşa edildi. 3.450 metrelik içme suyu hattının 1.900 metresi tamamlanırken kalan 1.550 metrelik kısım için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü

KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ALTYAPI

İSU Genel Müdürlüğünün bölgede devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı, daha kaliteli ve daha sağlıklı altyapı hatlarına kavuşmuş olacak.

Kaynak: Bülten

# yeni, Kocaeli, Büyükşehir, Körfez
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı mask
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı
Büyükşehir’den güvenlik personeline oryantasyon mask
Büyükşehir’den güvenlik personeline oryantasyon
Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı mask
Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi mask
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi
Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt mask
Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt
100 yıllık çınarın tedavisi yapıldı mask
100 yıllık çınarın tedavisi yapıldı
Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi mask
Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi
Stadyum bağlantı yolundaki köprünün kiriş montajı başladı mask
Stadyum bağlantı yolundaki köprünün kiriş montajı başladı
Büyükşehir İtfaiyesinde eğitimler devam ediyor mask
Büyükşehir İtfaiyesinde eğitimler devam ediyor
Atık pillerinizi getirin çevreyi koruyun mask
Atık pillerinizi getirin çevreyi koruyun

21 Şub 2024 - 10:20 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

Mahreç  Okan Karataş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Hangi banka emeklisine ne kadar promosyon veriyor? mask
Hangi banka emeklisine ne kadar promosyon veriyor?
Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı mask
Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı
Aygün, istişarelerini sürdürüyor mask
Aygün, istişarelerini sürdürüyor
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı mask
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı
Büyükşehir’den güvenlik personeline oryantasyon mask
Büyükşehir’den güvenlik personeline oryantasyon
Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı mask
Büyükşehir’den “Aşkın Peygamberi” özel programı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL