Bakanlık sözleşmeli personel alacak! Yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 puan almış adaylar arasından 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.
Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.
Avrupa Birliği Başkanlığına personel alımı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda çalıştırılmak üzere, sözlü ve yazılı sınavla 7 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.
Başvurular 11-25 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapılacak.
Yazılı giriş sınavı, 21 Nisan saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olup, sözlü giriş sınavının yer, gün ve saat bilgilerine e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.