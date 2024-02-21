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Aygün, istişarelerini sürdürüyor

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kendisini ziyarete gelen konukları ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor

Aygün, istişarelerini sürdürüyor mask
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Gönül belediyeciliği anlayışı ile ilçeye önemli hizmetlerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek, istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda Kocaeli Elazığlılar Derneği yönetimini makamında konuk etti. Dernek Başkanı Feti Kapan, yönetim kurulu üyeleri Yasin İpek, İrfan Yünkül, Fethi Altundal, Ayşe Sökmen ve Meral Domurcuk’a ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, dernek yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Aygün ayrıca kendisini ziyaret eden Engelsiz Yaşama Destek Merkezi öğrencilerinden Anıl Koçak’ı başarılarından dolayı tebrik ederken önceki dönem Tüpraş Rafineri Müdürü Orhan Çelik ve Orhan Arıkan ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Kaynak: BÜLTEN

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21 Şub 2024 - 10:38 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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