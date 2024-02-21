Derincespor 1. Lig’e yükseldi

Salon sporları ve amatör branşlarda ses getiren çalışmalara imza atan Derincespor Kulübü, hokey branşında çok önemli bir başarıya imza attı. Derincespor Büyük Erkekler Hokey Takımı, Trabzon’da gerçekleşen Salon Hokeyi Play-Off müsabakalarında ilk maçta Konya ekibini 3-0, ardından ikinci karşılaşmada Trabzon temsilcisini 16-1’lik skorla mağlup etti. Çeyrek finalde Ankara ekibini 5-2 lik skorla geçen Derincespor Kulübü, yarı finalde Urfa takımını 4-2 mağlup ederek Türkiye finaline kaldı. Final maçında Gaziantep Nizip ekibine son saniye golü ile 3-2 mağlup olan Derincespor bu sonucun ardından Türkiye ikincisi olarak 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.