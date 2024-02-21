CHP ve DEM Parti, Erkan Baş’ın aday olduğu Gebze'de aday çıkarmadı

Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre dün saat 17.00’de sona erdi. Listelerin teslim edilmesinin ardından Seçim Kurulları, adayların geçerliliğini kontrol etti ve kesinleştirdi. Gebze’de, CHP ve DEM Parti belediye başkan adayı göstermedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze Belediye Başkan adayı olurken, henüz iki partiden de Baş’ı destekleyeceklerine dair bir açıklama gelmedi.

GEBZE’DEN ADAY OLMASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden olan Gebze’de Erkan Baş, Gebze’de işçi sınıfının sesi olacağını, emekten yana bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğini açıklamıştı.

SEÇİM SONUÇLARI

2019’da yapılan yerel seçimlerde Gebze’de AK Parti yüzde 51,7, CHP yüzde 29,4, Saadet Partisi yüzde 8, Serap Çakır ise 7,79 oy almıştı.

Mayıs ayında yapılan seçimlerde ise Cumhur İttifakı yüzde 57,7, Millet İttifakı yüzde 30,7, Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 5,5, Ata İttifakı 3,6, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,36 oy almıştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ