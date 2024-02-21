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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Şub 2024 - 10:44- Siyaset G:

CHP ve DEM Parti, Erkan Baş’ın aday olduğu Gebze'de aday çıkarmadı

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın belediye başkan adayı olduğu Gebze’de CHP ve DEM Parti başkan adayı göstermedi. CHP ve DEM, Baş’ı destekleyeceklerine dair açıklama da yapmadı.

CHP ve DEM Parti, Erkan Baş’ın aday olduğu Gebze'de aday çıkarmadı mask
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Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre dün saat 17.00’de sona erdi. Listelerin teslim edilmesinin ardından Seçim Kurulları, adayların geçerliliğini kontrol etti ve kesinleştirdi. Gebze’de, CHP ve DEM Parti belediye başkan adayı göstermedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze Belediye Başkan adayı olurken, henüz iki partiden de Baş’ı destekleyeceklerine dair bir açıklama gelmedi.

GEBZE’DEN ADAY OLMASININ NEDENİNİ AÇIKLADI
Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden olan Gebze’de Erkan Baş, Gebze’de işçi sınıfının sesi olacağını, emekten yana bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğini açıklamıştı.

SEÇİM SONUÇLARI
2019’da yapılan yerel seçimlerde Gebze’de AK Parti yüzde 51,7, CHP yüzde 29,4, Saadet Partisi yüzde 8, Serap Çakır ise 7,79 oy almıştı.

Mayıs ayında yapılan seçimlerde ise Cumhur İttifakı yüzde 57,7, Millet İttifakı yüzde 30,7, Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 5,5, Ata İttifakı 3,6, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,36 oy almıştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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21 Şub 2024 - 10:44 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Sade Halk - Gebze nin demografisi, ekonomik yapisi ve siyasi durusunun olculecegi cok entresan bir secim olacak.

Gercekten bir isci ve emekci sehri mi?

Yoksa orta sinifa gecmis burjuvazi yolunda ilerleyen bir sehir mi?

Veya ne olursa olsun siyasi gorusun herseyin onune gectigi bir yasam ve dusunce tarzina sahip mi oldugu?

Bekleyip gorelim

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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