Altın Kiraz Dostluk Turnuvası’nda gol şov var

Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde dün akşam oynanan ilk maçta Onur Nakliyat, Ciğerci İbo’yu 9-5 yenerken 5 gol atan Onur Tunca ile 4 gole imza koyan Alperen Yiğit dikkat çektiler. İkinci maçta ise İSG Plus, Kocaeli Makine Mühendisleri Odası karşısında gol olup yağdı. Ümit Kahya’nın 13 golle yıldızlaştığı maç 22-0 sona erdi.

CENTİLMENLİK ÖN PLANDA

İlk maçların ardından A grubunda Ciğerci İbo, B grubunda Esr İnşaat Otomotiv, C grubunda Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü, D grubunda Vizyon İnşaat, E grubunda Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası ve F grubunda Eti Group lider durumda bulunuyor. Bu yıl 12’nci kez oynanan turnuvada takımlar centilmenlikleriyle örnek oluyorlar, alkış alıyorlar. Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan ile ekibi organizasyonda her hangi bir eksiklik olmaması için çaba gösteriyor.

Turuna tertip kurulu başkanı Metin Özkan yardımcısı Mithat Atalay, Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi Vahit Eryılmaz antrenör Zafer Durmaz birlikte.

Güçlü kadrosu bulunan İSG PUS ilk maçında gol yağdırdı. Açılışı 22-0 ile yapan ekip rakiplerine göz dağı verdi.



Onur Nakliyat ile oynadığı maçta elinden geleni yaptı ama yenilgiden kurtulamadı.