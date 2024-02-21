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21 Şub 2024 - 11:01- Siyaset G:

Tutuş: "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız”

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Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Meclisi Cumhur ittifakı meclis üyesi adayları ile bir araya geldi.

Tutuş: "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız” mask
Tutuş: "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız”
Tutuş: "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız”
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Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş, meclis üyesi adaylarının belirlenmesinin ardından adaylar ile bir araya geldi. Gerçekleşen programa; AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Batıkan Mehmet Akballı ve Meclis üyesi adayları katıldı.

 

Tutuş:

"HAZIRIZ VE KARARLIYIZ"

Gerçekleşen programda konuşan Başkan adayı Tutuş, “Öncelikle aday listemizin İzmit'imize ve Kocaelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz Cumhur ittifakı olarak hemşerilerimizin mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerine yeni İzmit'i inşa etmek için bir araya gelmiş kadrolarız. İzmitimizi hizmet ve eser siyaseti ile buluşturmaya hazırız ve kararlıyız. Vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle; hazırız, kararlıyız. "dedi.

Tutuş:

Kaynak: Bülten

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21 Şub 2024 - 11:01 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

N.a - GENEL BASKANINIZIN EMEKLI DAR GELIRLI ASGARI UCRETLI ICIN YAPTIGI ISLEMLER. 65 YASUSTU KENDISINE BAGLI ULASIMDA VURDUM DUYMAZ HAREKETLERI VE YAPILAN SIKAYETLERE KARSI ISLEM YAPMAYAN KBB BASKANINIZIN BU SEHIRDEKI TUTUMU SIZLERIN KAZANMA SANSINI ORTADAN KALDIRIYOR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 12:09
02

İzmitli - Nevzat zamanındaki işlerle ilgili hesap verdinizmide başkanlık için oy istiyorsun tutuş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 11:46
01

Recep Bırakış - Mesela belediyenin şimdi kendi malı olan çöp arabalarını satıp tekrar özel bir firmadan kiralık olarak almayın da gerisi çok önemli değil, sizin işinizi büyükşehir zaten yapar. Siz seçilmeye bakın, bir de yüzünüz gülsün.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 11:36
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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