Tutuş: "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız”

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş, meclis üyesi adaylarının belirlenmesinin ardından adaylar ile bir araya geldi. Gerçekleşen programa; AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Batıkan Mehmet Akballı ve Meclis üyesi adayları katıldı.
"HAZIRIZ VE KARARLIYIZ"
Gerçekleşen programda konuşan Başkan adayı Tutuş, “Öncelikle aday listemizin İzmit'imize ve Kocaelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz Cumhur ittifakı olarak hemşerilerimizin mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerine yeni İzmit'i inşa etmek için bir araya gelmiş kadrolarız. İzmitimizi hizmet ve eser siyaseti ile buluşturmaya hazırız ve kararlıyız. Vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle; hazırız, kararlıyız. "dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
N.a - GENEL BASKANINIZIN EMEKLI DAR GELIRLI ASGARI UCRETLI ICIN YAPTIGI ISLEMLER. 65 YASUSTU KENDISINE BAGLI ULASIMDA VURDUM DUYMAZ HAREKETLERI VE YAPILAN SIKAYETLERE KARSI ISLEM YAPMAYAN KBB BASKANINIZIN BU SEHIRDEKI TUTUMU SIZLERIN KAZANMA SANSINI ORTADAN KALDIRIYOR.
Hadi̇ Ordan Hadi̇ - GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEZ.
İzmitli - Nevzat zamanındaki işlerle ilgili hesap verdinizmide başkanlık için oy istiyorsun tutuş.
Recep Bırakış - Mesela belediyenin şimdi kendi malı olan çöp arabalarını satıp tekrar özel bir firmadan kiralık olarak almayın da gerisi çok önemli değil, sizin işinizi büyükşehir zaten yapar. Siz seçilmeye bakın, bir de yüzünüz gülsün.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.