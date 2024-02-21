Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı

MUHTARLIK SEÇİMİNE İLGİ ARTTI
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde mahalle muhtarları da seçilecek. Kocaeli genelinde bulunan 400’ün üzerindeki mahallede yüzlerce isim muhtar adaylığını açıkladı. Muhtarlara tanınan statü, maaşlarının yükseltilmesi muhtarlık seçimine olan ilgiyi arttırdı.
EV EV DOLAŞIYOR
İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde yaşayan ev hanımı Esengül Haskul, muhtar adayı oldu. Evli bir kız çocuğu annesi olan Haskul’un mahallede en büyük destekçileri ev hanımları. Mahallede ev ev dolaşarak hazırladığı broşürlerini dağıtan, seçilmesi halinde yapacakları çalışmaları anlatan Haskul’a mahalledeki kadın seçmenler büyük bir ilgi gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.