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Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı

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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde mahalle muhtarları da seçilecek. Muhtarlık seçimine ilgi bir hayli büyük... Ev hanımı olan Esengül Haskul, İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Muhtar Adayı oldu. Haskul’un en büyük destekçileri mahalledeki kadınlar.

Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı mask
Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı
Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı
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MUHTARLIK SEÇİMİNE İLGİ ARTTI

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde mahalle muhtarları da seçilecek. Kocaeli genelinde bulunan 400’ün üzerindeki mahallede yüzlerce isim muhtar adaylığını açıkladı. Muhtarlara tanınan statü, maaşlarının yükseltilmesi muhtarlık seçimine olan ilgiyi arttırdı.

Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı

EV EV DOLAŞIYOR

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde yaşayan ev hanımı Esengül Haskul, muhtar adayı oldu. Evli bir kız çocuğu annesi olan Haskul’un mahallede en büyük destekçileri ev hanımları. Mahallede ev ev dolaşarak hazırladığı broşürlerini dağıtan, seçilmesi halinde yapacakları çalışmaları anlatan Haskul’a mahalledeki kadın seçmenler büyük bir ilgi gösteriyor.

Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit

21 Şub 2024 - 11:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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