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Hangi banka emeklisine ne kadar promosyon veriyor?

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Promosyonlar, bankalar arasında rekabetle sınır tanımıyor. emekli sayısındaki artış ve yılbaşındaki zamdan sonra yükselen maaşlar kampanyaları da baştan yazdırdı. İşte en güncel bilgiler...

Hangi banka emeklisine ne kadar promosyon veriyor? mask
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşında yapılan yüzde 49.25'lik zam ve en düşük maaşın 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarılması, bankaların promosyon savaşında çıtayı yükseltmesine neden oldu.

Sahip oldukları likidite fazlasının etkisiyle müşteri kapma yarışında büyük bir rekabete girişen bankalar, faizsiz kredi ve nakit avansta tutarı 30 bin liraya çekerken, emekli maaşlarında promosyonu ise 15 bin liraya taşıdılar. ING Bank fatura ödeme talimatıyla birlikte promosyonu 15 bin TL'ye kadar yükseltti.

KAMPANYALAR HIZLANDI

29 Şubat tarihine kadar, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere banka 12 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank, 8 bin TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor.

İş Bankası 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Akbank'ın emekli maaşını taşıyanlara verdiği promosyon tutarı ise 12 bin 500 lira.

Emekli olduğunuzda maaşınızı almak istediğiniz bankayı belirlemeniz gerekiyor. Vatandaşların tercih edeceği çok sayıda kamu ve özel banka seçeneği bulunuyor. Bankalar da emekli maaş promosyonlarını müşteri kapma yarışı olarak görüyor.

Bu nedenle de farklı birçok seçenek sunuyor. Taahhüt süresini tamamlamadan emekli maaşını daha fazla promosyon veren bir bankaya taşımak isteyenler için de bankalar kapıyı açık bırakmış durumda.

Promosyon için bankaya verilen 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşını bir başka finans kurumuna taşımak isteyenler, cayma bedeli karşılığında bunu yapabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini 3 yıl bankadan almayı taahhüt edenlere;

3.500 TL altında emekli aylığı alıyorsa 3.000 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alıyorsa 3.500 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alıyorsa 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alıyorsa 5.000 TL tutarında ödeme yapıyor.

HALKBANK

Bankanın promosyon tutarları şu şekilde;

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL

Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL

Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL

Emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

AKBANK

Emekli maaşını 29 Şubat'a kadar Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililere 10 bin TL'ye varan promosyon veriyor. Bankanın maaşlara göre promosyonları şöyle:

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

VAKIFBANK

Vakıfbank, 3 yıllık süreyle maaşını bankaya taşıyanlara peşin ve nakdi olarak ödeme promosyon ödemesi yapıyor. Maaşa göre yapılan ödeme tutarları şöyle:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL

3.500-7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara toplam 3.500 TL

7.500-10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara toplam 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri olanlara toplam 5.000 TL

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası'nın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL

3.500-7.500 TL arasında maaş alan emeklilere 5.250 TL

7.500-10.000 TL arasında maaş alan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Yıllık taahhüt veren emekliler 12 bin TL'ye varan nakit promosyon alabiliyor. İlk defa emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış olanlara 2.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL

3.500-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL

7.500-9.999 TL arasındaysa 6.750 TL

10.000 TL'nin üzerindeyse 7.500 TL

DENİZBANK

Birden fazla emekli maaş alanlara, maaş toplamına göre promosyon veriyor.

Aylık maaş tutarı 0-3.499 TL aralığında olanlara 3.000 TL

3.500 TL-7.499 TL aralığında olanlara 3.500 TL

7.500 TL-9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri alanlara 5.000 TL ödüyor.

INGBANK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon alıyor.

Otomatik Fatura Talimatı verene 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon da sunuluyor. Böylece toplam 15 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanma imkânı veriliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, promosyondan yararlanabiliyor.

TEB

Maaşı, 3.500 liraya kadar olanlara 3 bin TL

Maaşı 3.500- 7.500 TL olanlara 3.500 TL

7.500-10.000 lira arasında olanlara 4.500 lira

10 bin TL'nin üzerinde olanlara ise 5 bin TL promosyon veriyor.

Kaynak: Sabah.com.tr / Merve Bilkay

Kaynak: Sabah

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21 Şub 2024 - 11:11 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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