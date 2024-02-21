Korku yaşatan köprüde çalışma yapıldı

Karayolları ekipleri, D-100 kara yolu Kandıra sapağındaki köprüde bakım çalışması yaptı. Köprüden hızlı inen TIR ve kamyonlar, bozulan asfaltın bulunduğu yerden geçerken sarsılırken, araçtan çıkan ses ve yaşanan sarsıntı endişe yaratıyordu. Bugün bölgeye gelen Karayolları ekipleri, tek şeride dubalarla kapattı. Ekipler bozulan asfalt zemini kaldırıp bakım çalışması yaptı. Çalışma sırasında trafiğin fazla olması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.