Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

Korku yaşatan köprüde çalışma yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit’te, Kandıra sapağındaki köprüde bozulan asfalt nedeniyle ağır araçların geçişi sırasında çıkan ses ve sarsıntı endişe yaratırken, yolda bakım çalışması yapıldı.

Korku yaşatan köprüde çalışma yapıldı mask
Korku yaşatan köprüde çalışma yapıldı
Korku yaşatan köprüde çalışma yapıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Karayolları ekipleri, D-100 kara yolu Kandıra sapağındaki köprüde bakım çalışması yaptı. Köprüden hızlı inen TIR ve kamyonlar, bozulan asfaltın bulunduğu yerden geçerken sarsılırken, araçtan çıkan ses ve yaşanan sarsıntı endişe yaratıyordu. Bugün bölgeye gelen Karayolları ekipleri, tek şeride dubalarla kapattı. Ekipler bozulan asfalt zemini kaldırıp bakım çalışması yaptı. Çalışma sırasında trafiğin fazla olması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.  

Korku yaşatan köprüde çalışma yapıldı
Korku yaşatan köprüde çalışma yapıldı

Kaynak: HABER MERKEZİ

# çalışma

21 Şub 2024 - 11:36 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dünyada yaşam için en ideal sıcaklık derecesi belirlendi mask
Dünyada yaşam için en ideal sıcaklık derecesi belirlendi
DSÖ uyardı: Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 79 arttı mask
DSÖ uyardı: Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 79 arttı
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi mask
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi
Emekli öğretmenin sergisi ilgi gördü mask
Emekli öğretmenin sergisi ilgi gördü
28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu Başiskele'de sahnelendi mask
28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu Başiskele'de sahnelendi
IGF Dünya Folklor Birliğinin Türkiye'deki ilk ofisi İzmit Sanat Akademisinde mask
IGF Dünya Folklor Birliğinin Türkiye'deki ilk ofisi İzmit Sanat Akademisinde

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL