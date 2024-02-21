İsrail Şam'ı bomabaladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Suriye Devlet Medyası (SANA) bugün yaptığı açıklama ile İsrail tarafından ateşlenen füzelerin başkent Şam'ı vurduğunu duyurdu. Haber ajansı Şam'ın Kafr Soussa ilçesinde çok sayıda füzenin şehri bombaladığını bildirdi. AFP haber ajansı ise saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Reuters ise saldırıda vurulan konutlar, okullar ve İran kültür merkezlerinin bulunduğu bölgenin, güvenlik kurumları tarafından kullanılan yüksek korumaya sahip büyük bir kompleksin yanında yer alındığını aktardı. Bölgenin birçok güvenlik teşkilatına ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bölge, Şubat 2023'te de İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda hedef alınmış, İranlı askeri uzmanlar öldürülmüştü.

Kaynak: Reuters