Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Yüksel Kocamış seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.
YÜKSEL KOCAMIŞ KİMDİR?
Yüksel Kocamış, 1962'de Kırşehir'de doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış, sırasıyla Hınıs, Seydiler hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunduktan sonra 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.