U-16’larda final günü

Gölcük Karadenizspor-Çamlıtepe, Darıca Birlik-Hacı Hızır Şafakspor ve Kullar 1975 Spor-Gebzespor maçlarını kazanan takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

GÖLCÜK KARADENİZ-ÇAMLITEPE

U-16 Ligi Play-Off finalinde Gölcük Karadenizspor ile Çamlıtepespor takımları Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Finalin bir diğer maçında ise Darıca Birlikspor ile Hacı Hızır Şafakspor takımları kozlarını paylaşacak. Derince Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maçta da Kullar 1975 Spor ile Gebzespor takımlarının buluşması izlenecek. Bu maçta aynı saatte start alacak. Final maçlarında eşitlik durumunda direk penaltı atışlarına gidilecek. Maçları kazanacak takımlar Türkiye Şampiyonası’na gidecek. Mağlup olan takımlar arasında oynanacak eleme maçlarından bir takım daha gruplara katılma hakkını elde edecek.

Kaynak: SPOR SERVİSİ