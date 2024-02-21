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21 Şub 2024 - 12:05- Gündem G:

Rektör Cantürk: “MARMARAKAF’ta hedefimiz 50 bin üzeri katılımcı”

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Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, yapılacak Marmara Kariyer Fuarı'nın basın toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda konuşan KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, “Firma sayımız 900’ü aşmış durumda ve artmaya devam ediyor. 1000 olan firma hedefimizi özel bir anlamı olan 1071 sayısına güncelledik. Katılımcı sayısı hedefimiz ise 50 bin ve üzeri katılımcı.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Rektör Cantürk: “MARMARAKAF’ta hedefimiz 50 bin üzeri katılımcı” mask
Rektör Cantürk: “MARMARAKAF’ta hedefimiz 50 bin üzeri katılımcı”
Rektör Cantürk: “MARMARAKAF’ta hedefimiz 50 bin üzeri katılımcı”
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MARMARAKAF BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek Marmara Kariyer Fuarı'nın (MARMARAKAF), basın toplantısı Maide Restoran’da gerçekleşti. Toplantıya KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, KOÜ Rektör Yardımcısı Elif Öğüt, KAGEM Müdür Prof. Dr. Bilsen Bilgili, Kurumsal İletişim Ofisi Başkanı Banu Küçüksaraç ve büyükşehir daire müdürleri katıldı.

ENLERİN FUARI BİRLİKTE ÇALIŞMANIN SONUCUDUR

Fuar öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığımıza, Kocaeli Büyükşehir’e ve Kocaeli Valiliğimize, üniversitemiz personel ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Enlerin fuarını yapabilmek birlikte çalışmanın bir sonucudur. Farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Bu tür fuarların öğrencilerin için öneminin farkındayız. MARMARAKAF’ı diğer fuarlardan ayıran sadece bir üniversiteye özel veya sadece öğrencilere özel olmamasıdır.

Rektör Cantürk: “MARMARAKAF’ta hedefimiz 50 bin üzeri katılımcı”

MARMARAKAF İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAKTIR

Fuarımıza büyük küçük ayırt etmeden her kurumu davet etik. Bu şekilde fuarımızı daha itibarlı bir hale getirmeyi hedefledik. İstihdam noktasında fırsat eşitliği, nitelikli iş gücü ile marka değerinin artırılmasını, gençlerin iş dünyası ile iletişimin artırılması ve reel sektör konusunda bilgilerin artırılmasını amaçlıyoruz. MARMARAKAF istihdama katkı sağlayacaktır.

FİRMA HEDEF SAYIMIZI 1071 OLARAK GÜNCELLEDİK

Bu fuarı düzenlerken en büyük fuarı düzenleme amacıyla yola çıktık. Firma sayımız 900’ü aşmış durumda ve artmaya devam ediyor. 1000 olan firma hedefimizi özel bir anlamı olan 1071 sayısına güncelledik. Fuarın en önemli diğer hedefi katılımcı sayısıdır. Kayıtlarımız fuarın son anına kadar yetenek kapısı üzerinden devam edecektir. Hedef 50 bin üzeri ve katılımcı sağlamak. Türkiye’nin en önemli ve en önde gelen firmaları bu fuarda olacaktır.

Rektör Cantürk: “MARMARAKAF’ta hedefimiz 50 bin üzeri katılımcı”

FUARIN ETKİSİNİ GÖSTERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Çok sayıda ulusal şirketler CEO’ları fuarımızda konuşmacı olarak yer alacak. İlber Ortaylı, Hülya Koçyiğit, Okan Bayülgen başta olmak üzere değerli katılımcılar, konserler ve etkinlikler yapacağız. Fuar bittikten sonra metaverse ortamında 1 yıl süreyle devam edecek. Bu fuar önümüzdeki birkaç yıl daha katkısını göreceğiz diye düşünüyorum. Bu fuarın her yıl veya 2 yılda bir sürdürülmesi mümkün olabilir. 26-27 Şubat tarihlerinde bir problem olmadan fuarımızı gerçekleştirmeyi umuyorum.”

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21 Şub 2024 - 12:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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