Bozkurt Uslu meclis üyesi listesinden çekildi

Körfez'de belediye başkan aday adayı olan Bozkurt Uslu, ön seçimi kazanarak başkan adayı olan Tayfun Balıkçı’nın belediye meclis üyesi listesinde yer aldı. Kontenjanda birinci sırada yer alan Bozkurt Uslu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile listeden çekildiğini açıkladı. Bozkurt Uslu’nun paylaşımı şöyle:
“Partimizin Körfez’de iktidar olabilmesi için çıktığım yolda, Belediye Başkan Adayımız Tayfun Balıkçı’nın çağrısı üzerine meclis listesinde birinci sıra kontenjan aday olarak yer aldım. Fakat meclis listemizin iktidar hedefinden çok kişisel ihtiraslar temelinde şekillendiğini, parti içi ayrışmaları baş aktörlerinin en tepelerde yer aldıklarını gördüm. Bu nedenle listeden çekilme kararı aldım. Dilekçemi ilçe örgüme gönderdim. Bu bilgiyi kamuoyuna ve dostlarıma sunmak isterim.”
Körfez'de belediye başkan aday adayı olan Bozkurt Uslu, ön seçimi kazanarak başkan adayı olan Tayfun Balıkçı’nın belediye meclis üyesi listesinde yer aldı. Kontenjanda birinci sırada yer alan Bozkurt Uslu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile listeden çekildiğini açıkladı. Bozkurt Uslu’nun paylaşımı şöyle:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.