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15 milyon yıllık balık fosili bulundu

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde 15 milyon yıllık balık fosili bulundu. Fosil, Adıyaman Müzesi’nde sergilenecek.

15 milyon yıllık balık fosili bulundu mask
15 milyon yıllık balık fosili bulundu
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Besni ilçesi Oluklu köyünde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne teslim edildi.

Yaklaşık 8 santim uzunluğundaki balık fosilinin, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülüyor. Orta Miyosen Dönemine ait olan ve günümüzden 16 milyon ile 11.6 milyon yıl arasına tarihlenen balık fosilinin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Adıyaman Müzesi envanterine dahil edilen balık fosili, müzenin teşhir salonunda ileriki dönemlerde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne getirildi. Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santim uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin bir vaziyette görülüyor. Orta miyosen dönemine tarihlediğimiz bu fosil günümüzden yaklaşık 16 milyon ve 11.6 milyon yıl arasına tarihlenmekte, yani günümüzden 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir." dedi.

Bu fosillerin göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görüldüğüne dikkat çeken Alkan, "Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır.” dedi.

15 milyon yıllık balık fosili bulundu

Kaynak: İHA

21 Şub 2024 - 13:04 - Türkiye --- Okunma

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