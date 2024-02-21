Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Şimşek, proje tamamlandığında toplam ATM sayısının 19 bine ulaşacağını belirtti.

Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, Bakanlık olarak, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

Bakan Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında uygulamaya aldığımız TAM Projesi, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilen, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylelikle, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır."

NAKİT OPTİMİZASYONU SAYESİNDE MALİYETLER DÜŞÜYOR

Bakan Şimşek, söz konusu projeyle, ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunun da yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve bunun maliyetlerinin de azaltıldığını vurguladı.

Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." dedi.

TAM'DA İŞLEM ADEDİ ÇOK FAZLA

Şimşek, dünyadaki benzer örneklerde kullanıcıların sadece, para çekme ve bakiye görüntüleme gibi kısıtlı işlem seti (3-6 işlem) ile ortak ATM'leri kullanabilirken TAM projesinde, bankaların tüm işlem setine erişim sağlanabildiğini bildirdi.

Mevcut müşteri deneyimi korunarak 1000'i aşkın işlem gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Şimşek, TAM Projesi'ni benzerlerinden ayıran diğer uygulama farklılıklarını şu sözlerle anlattı:

"Örneğin, ortak ATM projelerinde işlemler her bankanın kendi sistemi üzerinde gerçekleştirilirken, TAM'da tek platform üzerinde yönetilen bir sistem kullanılıyor. TAM'ın tüm yazılımları tekilleştirilmiş ve standart hale getirilmiş, teknolojisi ve mimarisi itibarıyla genişleme ve büyümeye açık bir platform olarak tasarlanmış olması da teknoloji çağında önemli bir avantajı beraberinde getiriyor. TAM Platformu'nda, TAM üyesi banka müşterileri için temel bazı ücret ve komisyon uygulamalarının ortadan kalkması da hem kullanıcı maliyetlerini hem de üye bankaların maliyetlerini azaltıyor."

Kaynak: AA

# HER, Türkiye, hizmet, para

21 Şub 2024 - 13:27 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz mask
Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar bugün ne kadar? mask
Dolar bugün ne kadar?
Gram altında rekor! mask
Gram altında rekor!
Benzin ve motorine indirim geliyor mask
Benzin ve motorine indirim geliyor
Parke yol ve kaldırımın bakım onarım işi yaptırılacak mask
Parke yol ve kaldırımın bakım onarım işi yaptırılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL