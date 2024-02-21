İYİ Parti Başiskele’de aday çıkarmadı... Meclise Saadet Partisi listesinde giriyor

İYİ PARTİ 5 İSMİ SAADET LİSTESİNE YAZDI
İYİ Partili isimler Saadet Partisi Başiskele Belediye Meclis Üyesi listesinde 5. sıra, 9. sıra, 16. sıra ve 23. sıraları aldı. İYİ Parti ayrıca Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu’nun seçimi kazanması halinde kontenjan meclis üyeleri arasında 2. sırada Zekai Üçüncü ismini yazdırdı.
SAADET PARTİSİ BAŞİSKELE BELEDİYE MECLİS LİSTESİ
1-Mustafa Gürsoy, 2-Zeki Karataş, 3-Kadir Öztonga,4-Sedat Acar, 5-İlknur Lüleci (İYİ Parti) 6-Özkan Öztürk, 7-Recep Bayrak, 8-Mehmet Ali Belek, 9-Ramazan Küçük (İYİ Parti), 10-Selman Çakır, 11-Necmi Özer, 12-Mustafa Kaynak, 13-İsa Tosun, 14-Metin Akyüz, 15-Nalan Yılmaz, 16-Burak Çubukçu (İYİ Parti), 17-Fatih Gönenç, 18-Ahmet Bayrak, 19-Mehmet Bezir, 20-Semih Özay, 21-Cemile Çağlin, 22-Arif Okcan, 23-Enis Kutal (İYİ Parti), 24-Sümeyye Çelik, 25-Mustafa Söğüt, 26-Haşimcan Kılıç, 27- Mücahit Bayır, 28-Ömer Faruk Cici
KONTENJAN: 1-Murat Uzar, 2-Zekai Üçüncü (İYİ Parti) 3-Ali Eşdoğan
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.