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21 Şub 2024 - 13:28- Siyaset G:

İYİ Parti Başiskele’de aday çıkarmadı... Meclise Saadet Partisi listesinde giriyor

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İYİ Parti, Başiskele’de aday çıkarmayarak Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu’yu destekleme kararı aldı. İYİ Parti ilçede belediye meclisine de Saadet Partisi listesinden girmeyi tercih etti ve 5 ismi listeye yazdırdı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İYİ Parti Başiskele’de aday çıkarmadı... Meclise Saadet Partisi listesinde giriyor mask
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İYİ PARTİ 5 İSMİ SAADET LİSTESİNE YAZDI

İYİ Partili isimler Saadet Partisi Başiskele Belediye Meclis Üyesi listesinde 5. sıra, 9. sıra, 16. sıra ve 23. sıraları aldı. İYİ Parti ayrıca Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu’nun seçimi kazanması halinde kontenjan meclis üyeleri arasında 2. sırada Zekai Üçüncü ismini yazdırdı.

SAADET PARTİSİ BAŞİSKELE BELEDİYE MECLİS LİSTESİ

1-Mustafa Gürsoy, 2-Zeki Karataş, 3-Kadir Öztonga,4-Sedat Acar, 5-İlknur Lüleci (İYİ Parti) 6-Özkan Öztürk, 7-Recep Bayrak, 8-Mehmet Ali Belek, 9-Ramazan Küçük (İYİ Parti), 10-Selman Çakır, 11-Necmi Özer, 12-Mustafa Kaynak, 13-İsa Tosun, 14-Metin Akyüz, 15-Nalan Yılmaz, 16-Burak Çubukçu (İYİ Parti), 17-Fatih Gönenç, 18-Ahmet Bayrak, 19-Mehmet Bezir, 20-Semih Özay, 21-Cemile Çağlin, 22-Arif Okcan, 23-Enis Kutal (İYİ Parti), 24-Sümeyye Çelik, 25-Mustafa Söğüt, 26-Haşimcan Kılıç, 27- Mücahit Bayır, 28-Ömer Faruk Cici
KONTENJAN: 1-Murat Uzar, 2-Zekai Üçüncü (İYİ Parti) 3-Ali Eşdoğan

# parti, başkan, Başiskele, İYİ Parti

21 Şub 2024 - 13:28 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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