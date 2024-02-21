Listeler gecikti: CHP iki ilçede aday çıkaramadı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına teslim etmesi için tanınan süre dün saat 17.00'de sona erdi.

Bazı seçim bölgelerinde geç kalanlar oldu.

Manisa'da Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı.

Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi.

Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtildi.

CHP, BALIKESİR İVRİNDİ'DE DE ADAY ÇIKARAMADI

CHP'nin Balıkesir İvrindi'de de belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için aday listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.

Partisi tarafından İvrindi Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, listenin teslim edilmemesi nedeniyle CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi.

Süre sona erinceye kadar partisinin ilçe başkanlığında beklediğini belirten Kundakçı, "Saat 14.00'ten beri CHP İvrindi İlçe Başkanlığındayım. Maalesef İlçe Başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defaatle aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla dosyalarımızı seçim kuruluna teslim edemedik." ifadesini kullandı.

''İTTİFAK GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Köybaşı, "İvrindi İlçe Başkanımız müracaatı yapmamış. Biz işlemleri takip ederken her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz." dedi.

İvrindi'de yerel seçimlerde başka adayları destekleyebileceklerini belirten Köybaşı, başka partilerle bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Bu durumun 2-3 gün içinde netleşeceğini anlatan Köybaşı, "Nasıl sonuçlanır, ne olur bilemem ama ittifak görüşmelerimiz sürüyor. İlçe başkanının yaptığı şık olmadı. Neticede ittifak olur, adaylar gösterilir, adaylar çekilir. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. Bugün ilçe yönetiminin tamamını görevden alıp yerlerine atama yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA