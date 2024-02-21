Büyükgöz, Kargalı’ya konuk oldu

31 Mart’ta düzenlenecek mahalli idareler seçimlerine yönelik saha çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallelerinden Kargalı’yı ziyaret etti. Belediyeden mesai arkadaşı Ali Türkkan’ın vefat eden babası Sedat Türkkan’ın cenazesine katılan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, namaz sonrası Kargalı sakinleriyle çay sohbetinde bir araya geldi.

MAHALLE SAKİNLERİYLE HASBİHAL

Gebze’nin kırsal mahallelerinden Kargalı’nın sakinleriyle öğle çayında bir araya gelen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla hasbihal etti. Geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde ilçeye kazandırılan hizmetlere ve projelere yönelik sohbet eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yeni döneme ilişkin hazırlanan projeler hakkında da vatandaşı bilgilendirdi.

GEBZE’Yİ YÜZYILA HAZIRLAYACAK PROJELER

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Gönül belediyeciliği ilkeleri esasında bu anlayış çerçevesinde Gebzeli hemşerilerimize bugüne kadar hizmet ettik. 31 Mart’ta inşallah vatandaşlarımızın desteği ve teveccühüyle yeni dönemde; hizmet çıtamızı yukarılara taşıyacak, Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak nice kıymetli projeyi ve hizmeti, Gebze’nin gerçek sahipleri vatandaşlarımızın emrine amade edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten