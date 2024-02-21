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İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaflarla iç içe

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Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Dumlupınar ve Yavuz Sultan mahallelerinde esnaf buluşmaları gerçekleştirdi.

İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaflarla iç içe mask
İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaflarla iç içe
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Derincelilerle gönül köprüleri kurarak çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, esnaf buluşmalarına önem veriyor. 31 Mart seçimleri öncesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin planlaması doğrultusunda sahada çalışmalarını sürdüren Şirin, Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da katılımıyla temaslarını sürdürdü.

 

İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaflarla iç içe

DUMLUPINAR VE YAVUZ SULTAN

İlk olarak Dumlupınar Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, ardından Yavuz Sultan Mahallesi’nde düzenlenen programda bölge esnaflarıyla bir araya geldi. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Şirin, “Emeği ve alın teriyle ekmeğini kazanan kıymetli esnaflarımızı ziyaret ediyor, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birlikteliğimizi bozmasın” dedi.

Kaynak: Bülten

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21 Şub 2024 - 13:51 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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