Martı TAG’ın kurucusu: Kocaelispor’a hizmet etmek benim için onurdur

İzmitli iş insanı Oğuz Alper Öktem, sosyal medya hesabından Kocaelispor paylaşımı ile dikkat çekti. Son günlerde Martı TAG nedeniyle ismi en çok anılan kişiler arasında olan Öktem, taraftarlardan başkanlık için gelen çağrılar nedeniyle gururlandığını söyledi. Öktem şu paylaşımda bulundu:
“Günlerdir Kocaelispor taraftarlarından gelen başkanlık çağrıları için çok teşekkür ederim. Çok gururlandım. Kocaelispor benim büyük aşkım. Martı’nın renkleri bu yüzden yeşil siyah. Şu an İstanbul halkı için zorlu bir mücadelenin içindeyiz. Taksi sorununu çözecek Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği için çok emek harcıyoruz. Tüm dikkatimiz Martı TAG’ın üzerinde. Yakın dönemde Kocaelispor’umuzu başarılı yapmak, Şampiyonlar Ligi’ne taşımak için gereken konsantrasyonu maalesef ortaya koyamam. 120 bin TAG sürücüsüne karşı ağır sorumluluklarım var. Ama inşallah ileride bir gün, kısmet olursa Yeşil Siyah’a hizmet etmek benim için onurdur.”
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.