3 hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık’ suçundan 29 yıl 11 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası ile aranan E.T. (41), ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 17 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası ile aranan E.T. (25) ve ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 23 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ile aranan C.D.’yi (27) düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi