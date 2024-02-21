3 hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık’ suçundan 29 yıl 11 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası ile aranan E.T. (41), ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 17 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası ile aranan E.T. (25) ve ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 23 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ile aranan C.D.’yi (27) düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.