Büyükakın: Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla Antikkapı Restoran’da bir araya geldi. Birinci önceliklerinin Kocaeli’yi depreme hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki 5 yıl içinde tek hayalim var. Bu şehri depreme hazırlamak” dedi. Şimdiye dek 10 esnaf buluşması gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “İstişare ederek bu kenti güzelleştirmemiz lazım. Bunları hep birlikte yapabiliriz. Asıl güç sizde” diye konuştu.

PROGRAMA GENİŞ KATILIM

Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Binbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, MHP İl Başkan Vekili Alper Kocaoğlu, BBP Başkan Vekili Cüneyt Engin, AK Parti İzmit ilçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve Kocaeli’deki esnaf ve sanatkar odalarının başkan ve yöneticileri katıldı.

“DEPREME HAZIRLANMAMIZ LAZIM”

Deprem öncesinde yapılmış 160 bin binayı taradıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Benim en büyük dayanağım siz olacaksınız. Depreme hazırlanmamız lazım. Toplamda bizim 150 bin tane bağımsız birimi dönüştürmemiz lazım. Bunları dönüştürmek ne kadar sürer? 10 yıllık zaman diliminde ancak yapılır. Bir yandan gerekli daire başkanlığımız fizibilite çalışması yapıyor. Bunu beraber yapmak zorundayız. Ayrıca bunun bedelini devletin ödemesi çok da hak değil.” şeklinde konuştu.

“HAYALİM KOCAELİ’Yİ DEPREME HAZIRLAMAK”

Başkan Büyükakın, “Bir güzellik olacaksa, iyileşme olacaksa hep birlikte olacak. Böylelikle bu şehri depreme hazırlayacağız. Depreme gittik, hepiniz oradaydınız. Hepiniz yardım ettiniz. Allah herkesten razı olsun. Şunu sormayalım mı? Benim ülkemde neden binalar yıkılıyor? Yıkılmasın, biz bunu beceririz. Tek hayalim var; bu şehri depreme hazırlamak. Biz bunu yapabiliriz. El birliği olursa bu meselelerin tamamı çözülür” ifadesini kullandı.

“ HİZMET DEYİNCE AKLA BÜYÜKAKIN GELİR”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ise “Bu toplantılarda buluşmamıza vesile olan Başkan Büyükakın’a teşekkür ederim. Hizmet deyince akla Tahir Büyükakın gelir. Ona sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN