Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükakın: Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’deki esnaf ve sanatkârlar buluşan Başkan Büyükakın, şehri depreme hazırlamak için asıl gücün kent esnafında olduğunu söyledi

Büyükakın: Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz mask
Büyükakın: Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla Antikkapı Restoran’da bir araya geldi. Birinci önceliklerinin Kocaeli’yi depreme hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki 5 yıl içinde tek hayalim var. Bu şehri depreme hazırlamak” dedi. Şimdiye dek 10 esnaf buluşması gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “İstişare ederek bu kenti güzelleştirmemiz lazım. Bunları hep birlikte yapabiliriz. Asıl güç sizde” diye konuştu.

PROGRAMA GENİŞ KATILIM

Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Binbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, MHP İl Başkan Vekili Alper Kocaoğlu, BBP Başkan Vekili Cüneyt Engin, AK Parti İzmit ilçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve Kocaeli’deki esnaf ve sanatkar odalarının başkan ve yöneticileri katıldı.

“DEPREME HAZIRLANMAMIZ LAZIM”

Deprem öncesinde yapılmış 160 bin binayı taradıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Benim en büyük dayanağım siz olacaksınız. Depreme hazırlanmamız lazım. Toplamda bizim 150 bin tane bağımsız birimi dönüştürmemiz lazım. Bunları dönüştürmek ne kadar sürer? 10 yıllık zaman diliminde ancak yapılır. Bir yandan gerekli daire başkanlığımız fizibilite çalışması yapıyor. Bunu beraber yapmak zorundayız. Ayrıca bunun bedelini devletin ödemesi çok da hak değil.” şeklinde konuştu.

“HAYALİM KOCAELİ’Yİ DEPREME HAZIRLAMAK”

Başkan Büyükakın, “Bir güzellik olacaksa, iyileşme olacaksa hep birlikte olacak. Böylelikle bu şehri depreme hazırlayacağız. Depreme gittik, hepiniz oradaydınız. Hepiniz yardım ettiniz. Allah herkesten razı olsun. Şunu sormayalım mı? Benim ülkemde neden binalar yıkılıyor? Yıkılmasın, biz bunu beceririz. Tek hayalim var; bu şehri depreme hazırlamak. Biz bunu yapabiliriz. El birliği olursa bu meselelerin tamamı çözülür” ifadesini kullandı.

HİZMET DEYİNCE AKLA BÜYÜKAKIN GELİR”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ise “Bu toplantılarda buluşmamıza vesile olan Başkan Büyükakın’a teşekkür ederim. Hizmet deyince akla Tahir Büyükakın gelir. Ona sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükakın: Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, başkan, ilçe, esnaf, Türkiye, hizmet, parti, Büyükşehir

21 Şub 2024 - 14:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaelili öğrenci "üşümesinler" diye Van'daki çocuklar için bere ördü mask
Kocaelili öğrenci "üşümesinler" diye Van'daki çocuklar için bere ördü
Büyükakın: Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz mask
Büyükakın: Esnafımızla Kocaeli’yi depreme hazırlayabiliriz
Hangi banka emeklisine ne kadar promosyon veriyor? mask
Hangi banka emeklisine ne kadar promosyon veriyor?
Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı mask
Esengül Haskul, Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtar adayı
Aygün, istişarelerini sürdürüyor mask
Aygün, istişarelerini sürdürüyor
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı mask
Gebze Köşklü Çeşme’de 7 sokağa üstyapı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL