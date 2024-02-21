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Çiftçi: Büyük projelerimizle Çayırova’mızı geleceğe hazırlıyoruz

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Cumhur İttifak AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Fatih Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Büyük projelerimizle Çayırova’mızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Çiftçi: Büyük projelerimizle Çayırova’mızı geleceğe hazırlıyoruz mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen ve yaptığı saha ziyaretleriyle, çalışmalarına hız kazandıran Çiftçi, son olarak Fatih Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Gümüş Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmada AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, meclis üyesi adayları ve Fatih Caddesi esnafı yer aldı. Programda ilk olarak selamlama konuşması yapan İsmail Akkus, “Sizlerin kıymeti bizim nazarımızda çok yüksek, davetimizi kırmayarak buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇAYIROVA İÇİN BİR İLK”

Esnaf buluşmasına kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ise, “Cumhur İttifakı adayımız Bünyamin Çiftçi oldu ve ikinci dönemi olacak başkanımızın. Bu da Çayırova için bir ilktir. Sizlerden başkanımıza destek bekliyor, kendisine de bu zamana kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu. Selamlama konuşmalarının ardından programda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 5 yıl boyunca ilçeye kazandırdığı çalışmalara yönelik bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK”

Sinevizyon sonrasında söz alan Başkan Çiftçi, “5 senedir görevdeyiz. Rabbim nasip etti sizin desteklerinizle bu göreve geldik. Çayırova’ma bir katkım oluyorsa benim için önemli olan bu. Yarının Çayırova'sını inşa etmek için gecemizi gündüzümüze kattık, canla başla çalıştık. Büyük projelerle Çayırova'mızı geleceğe hazırlıyoruz. Yeni projelerimiz hazır bunları da beyannamemizle birlikte kamuoyuna duyuracağız. Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından soru cevapla devam eden programda, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Kaynak: BÜLTEN

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21 Şub 2024 - 14:25 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

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