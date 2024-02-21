Hürriyet'in hedefindeki Ercan: İstifa etmeyi düşünmüyorum

FATMA KAPLAN HÜRRİYET LİSTE İÇİN KRİZ ÇIKARDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) listelerin teslim edileceği son gün yaşanan İzmit Belediye Meclis Üye listesi krizi partide büyük bir huzursuzluğa sebep oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın beraber hazırlaması beklenen liste için iki isim anlaşamadı. Hürriyet çıkardığı bu kriz, 20 Şubat Salı günü aday listelerinin teslim edilmesine saatler kala gün yüzüne çıktı. Listelerin seçim kuruluna teslim edilmesi gereken son dakikalarda büyük kaos yaşandı.

HÜRRİYET’İN MECLİS LİSTESİ TUTARSIZLIĞI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Şubat Pazartesi günü öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaparak belediye meclis üyesi listesi için talep ve önerisi olmayacağını söyleyerek CHP İzmit İlçe Başkanlığının oluşturacağı listeyi kabul edeceğini açıkladı. Hürriyet bu açıklamasından saatler sonra ise liste krizi çıkardı ve genel merkezi arayarak kendi istediği isimlerin listeye yazılmaması halinde ‘adaylıktan çekilirim’ resti çekti. Hürriyet Gökhan Ercan’ın da görevden alınmasını istedi; “ya o ya ben” dedi.

ÖNCE ÇEKİLDİ SONRA ADAYLIĞA GERİ DÖNDÜ

Hürriyet, kısa süre sonra restini bir adım ileri taşıyarak adaylıktan çekilme dilekçesini ilçe başkanlığı ve CHP Genel Merkezi’nde gönderdi. Hürriyet’in adaylıktan çekilirim resti sonrasında kendisine geri dönmesi için ikna çabaları başladı. Hürriyet’in listede olmasını istediği isim Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediye Meclis Aday listesinin ilk sırasına yazıldı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın ilk sıraya yazdığı ve Hürriyet’in istemediği Emre Andız ise kendi isteği ile adaylıktan vaz geçti ve liste krizi çözüldü. Hürriyet, İzmit Belediye Başkan adaylığına geri döndü.

SEÇİME 40 GÜN KALA İPLERİ YİNE KOPARDI

Ama kriz devam ediyor. Listelerin teslim edilmesine son birkaç saat kala yaşanan bu gelişmeler, 31 Mart yerel seçimlerine 40 gün kala parti içerisinde huzursuzluk yarattı. 2019 yerel seçimlerinde ilçe başkanı olan Hakan Çakar ile anlaşamayan, Çakar’ın ardından göreve gelen Gökhan Darcan’la ise yıldızı bir türlü barışmayan Hürriyet son ilçe başkanı Gökhan Ercan ile de ipleri kopardı.

ERCAN: ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Dün gazetemizin sorusunu cevaplayan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. “İstifa edip etmeyeceğini sorduğumuz Ercan, “Yaşananları konuşmak istemiyorum. Seçim öncesi çok önemli bir süreçten geçiyoruz, süreci kişiselleştirmek istemem. İzmit için, CHP için doğru olan şey bunları konuşmamak. İstifa etmeyi de düşünmüyorum” dedi.