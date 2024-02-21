'AK Parti’de vefa, bir semt adı değildir'

İSTİŞAREDE BULUŞTULAR

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti’deki uyumu ve birlikteliği göstermek için sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Talus paylaşımında, vefaya vurgu yaparak şu ifadeyi kullandı: “AK Parti’de vefa, lideriyle beraber sonuna kadar yılmadan, yorulmadan devam etmektir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adayımız Tahir Büyükakın ile birlikte geçmiş dönem Bakanlarımız Osman Pepe ve Fikri Işık başta olmak üzere partimize emek vermiş, her başarısında alın teri dökmüş, kuruluşunda imzası bulunan değerli istişare kurulu üyelerimizle bir araya geldik.” ifadesini paylaştı.

‘ YENİ BİR ZAFER KAZANACAĞIZ’

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, 31 Mart yerel seçimine doğru giderken, partideki birlikteliğe vurgu yaparak, “ Seçim zaferlerimize bir yenisini eklemek, milletimizle aramızdaki gönül bağını daha da genişletmek için görüş alışverişinde bulunduk...”

Kaynak: HABER MERKEZİ