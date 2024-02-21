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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Londra’dan aday oldu

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Londra’da yaşayan iletişim danışmanı ve iş insanı Fevzi Kemal Torun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Londra’dan aday oldu mask
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Yaklaşık 6 yıl önce Kocaeli’den Londra’ya giderek burada yaşayan iletişim danışmanı ve iş insanı Fevzi Kemal Torun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı oldu. Fevzi Kemal Torun, Kocaeli için uluslararası sağlık, dijital ekonomi, kültür ekonomisi ve uluslararası ekonomik ilişkiler gibi konularda katma değer yaratacak projeler önermekte, mevcut siyasi yapının dışında, bağımsız ve halka eşit mesafede duran bir aday olarak kendini konumlandırmakta.

Kocaeli'ye olan bağlılığını sık sık dile getiren Fevzi Kemal Torun, kendini Derince, İzmit ve son Kartepeli olarak tanımlamakta. Torun, şehrin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Fevzi Kemal Torun hakkında: Artvin, Şavşat doğumlu Fevzi Kemal Torun, 1984 yılında ailesiyle Kocaeli'ye yerleşti. Kocaeli'de aldığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında kendi ajansını kuran ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok önemli müşteriyle çalışarak portföyünü oluşturan Torun, mesleğinde önemli başarılara imza attı. 2005 yılında ajansını İstanbul'a taşıyan Torun, Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarına sağlık iletişimi alanında hizmet verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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21 Şub 2024 - 15:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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