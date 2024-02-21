Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Şub 2024 - 15:31- Sağlık G:

HIV gizli bir pandemi gibi

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyada düşüşe geçen HIV vakaları Türkiye'de artıyor. Üstelik bu hastalar başka nedenlerle tedavi görürken tesadüfen tespit edilenler. Erken teşhis ve düzenli tedavi ise hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.

HIV gizli bir pandemi gibi
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya genelinde 38 ila 40 milyon kişi ölümcül olabilen AIDS enfeksiyonu taşıyor. Vaka sayısı küresel ölçekte düşüşe geçerken Türkiye'de ise olumsuz bir tablo var Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son dönemde her hafta yeni vakalar tespit ediliyor. Üstelik bu hastaların çoğu tesadüfen bulunuyor.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, "Polikliniğe her hafta 1-2 tane yeni hasta geliyor. Bunların bir kısmı gerçekten hastalığın başında olan kişiler bir kısmı da çok geç tanıda olan insanlar. Aslında bambaşka şikayetlerle bambaşka bölümlerde buluyoruz. Çünkü o hastaneye o tetkik için yatmış oluyor ve HIV enfeksiyonun pozitif olduğunu görüyoruz .Bu konuda çalışan hekimlere ulaştığı için onlar için sayısı fazla. Ama tabii ki sıradışı bir fazlalık ve bir yandan da test yapılmasını teşvik açısından önemli. Çünkü enfeksiyonu olup da bulaştırmaya devam eden, aynı zamanda bilmeyen çok kişi var.o nedenle gizli pandemi gibi konuşuluyor bizim aramızda da." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde HIV testi yaptıranların sayısı azaldı. Damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma korkusu, hastalıktan şüphe duyanların da testten uzak durmasına, tanı almamasına neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akhan, "HIV öyle bir enfeksiyon ki 10 yıl hiçbir şikayet yapmadan normal hayatın sürdürülmesini sağlıyor. Ama bu şekilde devam ederken immün sistemi yıpratıyor. Sürekli bir savaş oluyor. İmmün yaşlanma deniyor buna. Eğer 10 yılı geçirmişse hastanın geri dönüşü çok zor oluyor. Mutlaka üzerine gidilmesi gereken anonim test merkezleri olsun insanlar rahatlıkla bunu çünkü bu da bir mücadele." dedi.

HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi, hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor. Türkiye'de geçen yılın verilerine göre HIV ile yaşayan 35 bin 807 kişi var. HIV'ın neden olduğu enfeksiyonunun ileri evresi ise AIDS olarak adlandırılıyor.

HIV/AIDS NEDEN OLUR?

HIV, vücudun hastalıklarla mücadele etmesine yardımcı olma konusunda büyük rol oynayan beyaz kan hücreleri olan CD4 T hücrelerini yok eder. Kişi ne kadar az CD4 T hücresine sahip olursa bağışıklık sistemi de bir o kadar zayıflar.

AIDS'e dönüşmeden yıllar önce çok az belirti veya hiç semptom göstermeden HIV enfeksiyonu geçirilmesi mümkündür. AIDS tanısı, CD4 T hücre sayısı 200'ün altına düştüğünde veya ciddi bir enfeksiyon, kanser gibi AIDS'i tanımlayan bir komplikasyona sahip olunduğunda konur.

Tedavisi olmadığı için kronik bir şekilde kişinin vücudunda ömür boyu kalır ancak ilaçlarla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılır.

HIV/AIDS NASIL BULAŞIR?

HIV virüsü, enfekte bir kişinin kanı, menisi, vajinal sıvıları, anne sütü ve rektal sıvıları yoluyla başka bir kişiye bulaşır. Her cinsiyetten insanlar HIV'e yakalanabilir ve HIV virüsünü yayarak AIDS hastalığının oluşumuna neden olabilir. Korunmasız bir şekilde cinsel birliktelik yaşamak ve uyuşturucu almak için iğneleri paylaşmak HIV'in en yaygın yayılma yolları olarak kabul edilir.

HIV virüsü vücuda ağızdan, anüsten, penisten, vajinadan veya kırık derinizden girebilir. Bir kesik ya da yara olmadığı sürece deriden geçemeyen HIV virüsü ayrıca hamile kişilerden bebeklere de geçebilir.

Doğurganlık çağındaki tüm kadınların AIDS konusunda bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa test uygulanması önerilir. Hamile anneye ve doğum sonrasında bebeğe koruyucu ilaç tedavisi uygulanarak bulaşma riski önemli oranda önlenebilmektedir.

HIV/AIDS BELİRTİLERİ NELERDİR?

HIV virüsü ile enfekte olan kişide ateş, terleme, döküntü, boğaz, ağrısı, yorgunluk ve ağız ülserleri görülür, HIV'in 3. aşaması olan aids durumunda hızlı kilo kaybı, tekrarlayan ateş ve geceleri sıklaşan terlemeler, aşırı yorgunluk, lenf bezlerinde şişme, hafıza kaybı ve depresyon gibi nörolojik sorunlar, ağız, makat ve cinsel organda yara oluşması gibi belirtiler ortaya çıkar.

HIV virüsünün ileri aşaması olan AIDS belirtileri şunlardır:

Koltuk altı, kasık veya boyundaki lenf bezlerinde şişme
Aşırı yorgunluk
Kilo kaybı
Sık sık ateşlenme ve gece terlemeleri
Ağız içinde yara oluşumu (ağız ülseri, pamukçuk)
Deri döküntüleri ve ciltte pullanma
Uzun süreli ishal
Cinsel organda mantar enfeksiyonlarında sıklık
Akciğerde iltihaplanma
Ciltte kırmızı, kahverengi, pembe veya morumsu lekeler
Hafıza kaybı ve depresyon gibi nörolojik sorunların gelişmesi
Boğaz ağrısı

Kaynak: NTV

# yeni, Kocaeli, HER, Türkiye, VAR

21 Şub 2024 - 15:31 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kış aylarında sinüzitten koruyan 7 altın öneri mask
Kış aylarında sinüzitten koruyan 7 altın öneri
Uzmanından 'boğaz ağrısı' uyarısı! mask
Uzmanından 'boğaz ağrısı' uyarısı!
Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık mask
Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
Kalp ameliyatlarında yeni dönem mask
Kalp ameliyatlarında yeni dönem
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgın uyarısı geldi mask
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgın uyarısı geldi
Okullar açıldı tehlike kapıda! Uzman isimden 'salgın' uyarısı mask
Okullar açıldı tehlike kapıda! Uzman isimden 'salgın' uyarısı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL