Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Şub 2024 - 15:36- Siyaset G:

Söğüt: “Projelerin merkezinde gençlerimiz var”

ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Genç Nazende’de gençlerle bir araya geldi, “Beyannamemizi hazırlarken projelerin merkezine gençlerimizi koyduk” dedi.

Söğüt: “Projelerin merkezinde gençlerimiz var” mask
Söğüt: “Projelerin merkezinde gençlerimiz var”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçtiğimiz akşam da gençlerle bir araya geldi. Yarımca sahilinde bulunan Şehit Nazım Ateş Parkı içerisinde hayata geçirilen Genç Nazende’de gerçekleştirilen buluşmaya gençler de yoğun ilgi gösterdi.

 

EN BÜYÜK DESTEK GENÇLERDEN

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül’ün dışında ilk kez oy kullanacak gençler de buluşmaya katıldı. Sohbet ortamındaki buluşmada konuşan Başkan Söğüt, “Gençlerle bir arada olmak, sohbet etmek bizlerin enerjisine enerji katıyor. Biliyorum ki Körfez’de Cumhur İttifakı’na yine en büyük destek gençlerimizden gelecek.

 

ADIMLARMIZI SİZLER İÇİN ATTIK

Bu dönem içerisinde yaptığımız önemli hizmetlerden birisi Genç Nazende’ydi. Sizlere özel bir proje. Kitap kafe konseptinde. Bugün de sizlerle buradayız. Gençler için ne yapsak az. Hep söylüyorum; Bir ülkenin en önemli sermayesi iyi yetişmiş gençlerdir. Bunun bilinciyle bugüne kadar adımlarımızı attık.

 

HER ŞEYİ HAZIRLADIK

Bundan sonra da gençlerimiz yine projelerimizin merkezinde olacak. Önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalar için projelerimizi hazırladık. Gençlerimize yönelik birçok adımlarımız olacak. Büyük bir spor salonu inşa edeceğiz. İlerleyen günlerde de detaylarını paylaşacağız” dedi.

Kaynak: Bülten

# Körfez, seçim, AK Parti, HER, parti, ilçe, başkan
# AK PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
Sezer: “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam” mask
Sezer: “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam”
Bıyık: "Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım" mask
Bıyık: "Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım"
Büyükgöz, Kargalı’ya konuk oldu mask
Büyükgöz, Kargalı’ya konuk oldu
Sezer: “Sağlık yatırımlarını bir bir tamamlıyoruz” mask
Sezer: “Sağlık yatırımlarını bir bir tamamlıyoruz”
Tutuş: "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız” mask
Tutuş: "Yeni İzmit'i inşa etmek için hazırız”
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oldu mask
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oldu
AK Parti Körfez Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı mask
AK Parti Körfez Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı
AK Parti Kartepe Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı mask
AK Parti Kartepe Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı
AK Parti Karamürsel Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı mask
AK Parti Karamürsel Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı
AK Parti Gölcük Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı mask
AK Parti Gölcük Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

21 Şub 2024 - 15:36 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.290.498 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sezer: “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam” mask
Sezer: “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam”
Söğüt: “Projelerin merkezinde gençlerimiz var” mask
Söğüt: “Projelerin merkezinde gençlerimiz var”
Bıyık: "Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım" mask
Bıyık: "Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım"
Çiftçi: Büyük projelerimizle Çayırova’mızı geleceğe hazırlıyoruz mask
Çiftçi: Büyük projelerimizle Çayırova’mızı geleceğe hazırlıyoruz
Bıyık: Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım mask
Bıyık: Seçimden seçime değil her zaman aranızda olacağım
Büyükgöz, Kargalı’ya konuk oldu mask
Büyükgöz, Kargalı’ya konuk oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL