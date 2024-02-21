Söğüt: “Projelerin merkezinde gençlerimiz var”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçtiğimiz akşam da gençlerle bir araya geldi. Yarımca sahilinde bulunan Şehit Nazım Ateş Parkı içerisinde hayata geçirilen Genç Nazende’de gerçekleştirilen buluşmaya gençler de yoğun ilgi gösterdi.

EN BÜYÜK DESTEK GENÇLERDEN

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül’ün dışında ilk kez oy kullanacak gençler de buluşmaya katıldı. Sohbet ortamındaki buluşmada konuşan Başkan Söğüt, “Gençlerle bir arada olmak, sohbet etmek bizlerin enerjisine enerji katıyor. Biliyorum ki Körfez’de Cumhur İttifakı’na yine en büyük destek gençlerimizden gelecek.

ADIMLARMIZI SİZLER İÇİN ATTIK

Bu dönem içerisinde yaptığımız önemli hizmetlerden birisi Genç Nazende’ydi. Sizlere özel bir proje. Kitap kafe konseptinde. Bugün de sizlerle buradayız. Gençler için ne yapsak az. Hep söylüyorum; Bir ülkenin en önemli sermayesi iyi yetişmiş gençlerdir. Bunun bilinciyle bugüne kadar adımlarımızı attık.

HER ŞEYİ HAZIRLADIK

Bundan sonra da gençlerimiz yine projelerimizin merkezinde olacak. Önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalar için projelerimizi hazırladık. Gençlerimize yönelik birçok adımlarımız olacak. Büyük bir spor salonu inşa edeceğiz. İlerleyen günlerde de detaylarını paylaşacağız” dedi.

Kaynak: Bülten