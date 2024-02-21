Sezer: “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam”

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Seka Doğanspor Lokali ve Gölcük Kırıkkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ndnde hemşehrileri ile selamlaşarak, sohbet etti. MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar’ın da katıldığı buluşmalarda Başkan Sezer, hemşehrilerinden yerel seçimler için desteklerini istedi.

ÖNEMLİ DESTEKELER VERDİK

Gölcüklülere ilçeye kazandırılan ve yapılması planlanan spor yatırımlarından bahseden Başkan Sezer, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcular yetiştirmek için spor alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi. İlçeye çok sayıda futbol sahası, spor tesisi kazandırdıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kulüplere de önemli destekler verdiklerini belirtti.

YENİ TESİSLER KAZANDIRACAĞIZ

Sezer, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkânı sunan, Gölcük’ün adının sportif başarılarla duyurmanın mücadelesini veren tüm kulüplerimize her yıl destek vermeye devam ediyoruz. Bu güne kadar çok sayıda spor tesisini ilçemize kazandırdık. Yeni dönemde de Yasakdüzü’nde yaptığımız spor tesisini hizmete açacağız. İnşallah Yazlık Futbol Sahası’nı da ilçemize kazandıracağız” dedi

Kaynak: Bülten