Sezer: “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam”

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Seka Doğanspor Lokali ve Gölcük Kırıkkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ndnde hemşehrileri ile selamlaşarak, sohbet etti. MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar’ın da katıldığı buluşmalarda Başkan Sezer, hemşehrilerinden yerel seçimler için desteklerini istedi.
ÖNEMLİ DESTEKELER VERDİK
Gölcüklülere ilçeye kazandırılan ve yapılması planlanan spor yatırımlarından bahseden Başkan Sezer, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcular yetiştirmek için spor alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi. İlçeye çok sayıda futbol sahası, spor tesisi kazandırdıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kulüplere de önemli destekler verdiklerini belirtti.
YENİ TESİSLER KAZANDIRACAĞIZ
Sezer, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkânı sunan, Gölcük’ün adının sportif başarılarla duyurmanın mücadelesini veren tüm kulüplerimize her yıl destek vermeye devam ediyoruz. Bu güne kadar çok sayıda spor tesisini ilçemize kazandırdık. Yeni dönemde de Yasakdüzü’nde yaptığımız spor tesisini hizmete açacağız. İnşallah Yazlık Futbol Sahası’nı da ilçemize kazandıracağız” dedi
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.