21 Şub 2024 - 16:54- Ekonomi

Akaryakıtta çifte indirim

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 21 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?