Okul aile birlikleri İzmit Belediyesi’nin konuğu

GENÇLERE, ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER

Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda okul aile birliği temsilcileri İzmit Belediyesine taleplerini iletme imkanı buldu. Başkan Hürriyet, çocukların sağlıklı beslenmeleri adına hayata geçirilen Beslenme Saati projesi ile ilgili bilgi verip velilerden destek istedi. İzmit Belediyesi’nin çocuklara, gençlere yönelik eğitim programları Çınar Akademi, LGS kursları hakkında da bilgi veren Hürriyet; “Göreve geldiğimizde kreşimiz yoktu. Şu anda Allah’a şükür 4’üncüsü bitmek üzere. 2 tanesi aktif 2 tanesi de çok yakında bitecek. 5’incisin de Yenimahalle’de temelini atacağız. Yine öğrenciler için Çetin Emeç Kütüphanesi ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni açtık. Belsa Gençli Sokağı yaptık. İçerisinde YouTube Stüdyosu, İstihdam Ofisi ve Talk&Smile Cafe var.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi