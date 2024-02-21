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Okul aile birlikleri İzmit Belediyesi’nin konuğu

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okul aile birliklerinin temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Belediyenin uyguladığı Beslenme Saati projesine dikkat çeken Başkan Hürriyet, “Her bir okulda her çocuğumuza ayırt etmeden günde bir öğün ücretsiz yemek sunmaya hazırız.” dedi.

Okul aile birlikleri İzmit Belediyesi’nin konuğu mask
Okul aile birlikleri İzmit Belediyesi’nin konuğu
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GENÇLERE, ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER

Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda okul aile birliği temsilcileri İzmit Belediyesine taleplerini iletme imkanı buldu. Başkan Hürriyet, çocukların sağlıklı beslenmeleri adına hayata geçirilen Beslenme Saati projesi ile ilgili bilgi verip velilerden destek istedi. İzmit Belediyesi’nin çocuklara, gençlere yönelik eğitim programları Çınar Akademi, LGS kursları hakkında da bilgi veren Hürriyet; “Göreve geldiğimizde kreşimiz yoktu. Şu anda Allah’a şükür 4’üncüsü bitmek üzere. 2 tanesi aktif 2 tanesi de çok yakında bitecek. 5’incisin de Yenimahalle’de temelini atacağız. Yine öğrenciler için Çetin Emeç Kütüphanesi ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni açtık. Belsa Gençli Sokağı yaptık. İçerisinde YouTube Stüdyosu, İstihdam Ofisi ve Talk&Smile Cafe var.” dedi. 

Okul aile birlikleri İzmit Belediyesi’nin konuğu

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, İzmit, VAR
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21 Şub 2024 - 17:01 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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